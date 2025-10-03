< sekcia Ekonomika
Trump zvažuje finančnú podporu pre farmárov zasiahnutých clami
Autor TASR
New York 3. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje poskytnutie pomoci americkým farmárom vo výške 10 až 14 miliárd dolárov (8,51 až 11,91 miliardy eur), keďže poľnohospodársky sektor zasiahli clá, ktoré zaviedol po svojom návrate do Bieleho domu. Napísal to v piatok denník The Wall Street Journal (WSJ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Prezident a jeho tím podľa zdrojov denníka skúmajú možnosť použitia príjmov z ciel na financovanie prevažnej časti podporného programu. Pomoc by mala byť prioritne zameraná na producentov sóje, ale aj iných komodít. Americkí farmári v súčasnosti dosahujú rekordné úrody, čo vytvára prebytky a vedie k poklesu cien kukurice a sóje, informuje WSJ. Zisky tlačia nadol aj rastúce náklady na zariadenie, hnojivá a ďalšie vstupy.
Keď Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol clá na tovar z Číny, ázijská krajina výrazne obmedzila dovoz americkej sóje, čo spôsobilo finančné straty pestovateľom v USA, poznamenal denník. Podľa odhadov amerického ministerstva poľnohospodárstva pripadalo na producentov sóje viac ako 70 % celkových finančných strát, ktoré utrpel agrosektor v USA počas Trumpovej prvej obchodnej vojny. Federálna vláda vtedy farmárom poskytla na kompenzácie strát približne 23 miliárd USD.
Agentúra Reuters koncom septembra informovala, že Čína, najväčší svetový nákupca sóje, si zatiaľ nezarezervovala žiadne dodávky z tohtoročnej jesennej úrody v USA a preorientovala sa na producentov v Južnej Amerike. V minulom roku na USA podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva pripadala pätina čínskeho dovozu sóje v hodnote viac ako 12 miliárd USD. To predstavuje viac ako polovicu celkovej hodnoty exportu sóje z USA. Sója z USA smerujúca do Číny je v súčasnosti zaťažená clom vo výške viac ako 20 %.
(1 EUR = 1,1754 USD)
