Trump zvažuje zmiernenie sankcií čínskym firmám kupujúcim iránsku ropu
Autor TASR,aktualizované
Peking 15. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje zmiernenie sankcií voči čínskym firmám, ktoré nakupujú iránsku ropu. Táto otázka bola súčasťou rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a rozhodnutie padne v najbližších dňoch, povedal v piatok Trump počas spiatočného letu zo štátnej návštevy Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Americké ministerstvo financií v poslednom čase viackrát uvalilo sankcie na čínske firmy, ktoré podľa Washingtonu nelegálne obchodujú s Iránom. Ide napríklad o čínske rafinérie, ktoré sú hlavným odberateľom iránskej ropy. Čínska podpora Iránu je jedným zo zdrojov zdrojom napätia vo vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom.
Trump: Čína by mohla kúpiť od Boeingu až 750 lietadiel
Čína by si od amerického výrobcu lietadiel Boeing mohla objednať až 750 strojov. Povedal to americký prezident Donald Trump. Ak sa jeho slová potvrdia, pre Boeing by to znamenalo obrovský obrat po takmer desaťročí, čo Čína uprednostňovala európskeho konkurenta Airbus. Navyše, podľa Trumpa súhlasil Peking aj s nákupom stoviek leteckých motorov od amerického producenta General Electric. Informovali o tom agentúra Reuters a portál denníka South China Morning Post.
Trump už vo štvrtok (14. 5.) v rozhovore pre Fox News povedal, že Čína súhlasila s kúpou 200 lietadiel od Boeingu. V reakcii na túto správu akcie amerického výrobcu klesli, keďže analytici počítali s omnoho väčšou objednávkou, niektorí očakávali kontrakt na 500 strojov. Po skončení návštevy Číny však Trump spresnil, že Čína kúpi zhruba 200 lietadiel a v prípade splnenia určitých podmienok by objednávky mohli dosiahnuť 750 strojov.
„Uzatvorili sme množstvo úžasných dohôd vrátane tej na vyše 200 lietadiel od Boeingu a s prísľubom (na kúpu) až 750 lietadiel,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One po skončení návštevy Číny s tým, že „Číňania kúpia aj 400 až 450 leteckých motorov od General Electric“.
Boeing zaznamenal veľkú objednávku od Číny naposledy v roku 2017, rovnako počas Trumpovej návštevy Číny. Vtedy oznámili objednávku na 300 lietadiel za 37 miliárd USD (31,62 miliardy eur). Potom sa však v dôsledku Trumpovej obchodnej politiky vzťahy medzi krajinami výrazne zhoršili a čínske aerolínie v ďalších rokoch zadávali veľké objednávky konkurentovi Boeingu, európskemu výrobcovi Airbus. Boeingu nepomohli ani tragédie spojené s jeho strojom 737 MAX, keď po dvoch krátko po sebe nasledujúcich haváriách koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 boli tieto stroje zhruba na dva roky uzemnené.
Súčasťou delegácie Trumpa bol aj šéf Boeingu Kelly Ortberg. Ten minulý mesiac Trumpa požiadal, aby počas návštevy Číny pomohol firme dohodu uzatvoriť. Pre agentúru Reuters sa Ortberg vyjadril, že počíta s pomocou Washingtonu. „Myslím si, že bez podpory vlády sa nám v dohľadnom čase väčšie kontrakty s Čínou uzatvoriť nepodarí,“ povedal šéf Boeingu.
(1 EUR = 1,1702 USD)
