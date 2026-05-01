Trump zvýši clá na autá z EÚ na 25 %
Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Európska únia nedodržuje obchodnú dohodu, v dôsledku čoho zvýši clo na dovoz osobných a nákladných áut z tohto trhu.
Autor TASR
Washington 1. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že na budúci týždeň zvýši clá na dovoz áut z Európskej únie na 25 %. Informovali o tom agentúry AP a DPA s tým, že takýto krok môže v súčasnej kritickej situácii znamenať pre svetovú ekonomiku ďalšiu ranu.
Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Európska únia nedodržuje obchodnú dohodu, v dôsledku čoho zvýši clo na dovoz osobných a nákladných áut z tohto trhu. To, o aké porušenia dohody by malo ísť, však nešpecifikoval.
V lete minulého roka Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámili dohodu, ktorá stanovuje clo na dovoz väčšiny tovarov z EÚ do USA na 15 %. To znamená aj áut a autokomponentov.
Po oznámení zvýšenia ciel Trump uviedol, že ak európske firmy budú autá vyrábať v USA, v takom prípade sa clo uplatňovať nebude. Zároveň dodal, že viaceré závody sú už vo výstavbe, pričom sa do projektov investovalo viac než 100 miliárd USD (85,46 miliardy eur), čo označil za rekord.
(1 EUR = 1,1702 USD)
