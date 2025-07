Trump zvyšuje požiadavky na clá na obchodných rokovaniach s EÚ

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvýšil svoje požiadavky na obchodných rokovaniach s Európskou úniou (EÚ). Najnovšie sa snaží o minimálne clo vo výške 15 až 20 % pri akejkoľvek potenciálnej dohode. Uviedli to v piatok noviny Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



Tento tvrdší postoj prichádza po týždňoch rokovaní, ktoré sa zameriavali na zachovanie základného cla vo výške 10 % na väčšinu tovarov z EÚ.



Trump údajne nereagoval ani na ponuku EÚ na zníženie ciel na automobily. A zdá sa, že chce zachovať clo vo výške 25 % pre automobilový sektor.



Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v piatok veľvyslancom EÚ predložil pesimistické hodnotenie najnovšieho kola rokovaní vo Washingtone, uvádza sa v správe FT.



Americký predstaviteľ naznačil, že administratíva USA sa teraz na rokovaniach s EÚ zameriava na recipročnú colnú sadzbu, ktorá presahuje 10 %, a to aj v prípade dosiahnutia dohody.