Trumpov nominant pre obchod pripúšťa zavedenie všeobecných ciel

Washington 6. februára (TASR) - Spojené štáty by mali "preskúmať a zvážiť" možnosť zavedenia všeobecných ciel ako nástroja v boji proti presúvaniu výroby do zahraničia a zvyšovaniu obchodného deficitu, vyhlásil vo štvrtok Jamieson Greer, nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa Úradu obchodného splnomocnenca USA (USTR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Počas predvolebnej kampane Trump prezentoval myšlienku zavedenia plošných ciel na všetok dovoz do USA. V prejave pred finančným výborom Senátu amerického Kongresu Greer povedal, že americkí pracovníci by mali mať "rovnaké podmienky", aby mohli konkurovať vo svete, a zdôraznil, že najväčšia svetová ekonomika potrebuje "silnú výrobnú základňu".



Greer, partner v právnickej firme King & Spalding, počas Trumpovho prvého funkčného obdobia pôsobil ako personálny riaditeľ USTR. Spojené štáty by mali byť "krajinou výrobcov", zdôraznil Greer, keď čelil otázkam zákonodarcov o obchodnej politike novej administratívy. Počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v rokoch 2017 až 2021 Spojené štáty zaviedli rozsiahle dovozné clá, najmä na Čínu, ale aj na amerických spojencov vrátane Európskej únie (EÚ).