Trumpov poradca varoval Čínu pred manipuláciami s kurzom svojej meny

Washington 14. decembra (TASR) - Hlavný obchodný poradca novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval Čínu, aby sa nesnažila získať výhody v medzinárodnom obchode prostredníctvom manipulácie s kurzom svojej meny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nemyslím si, že by Trumpovo ministerstvo financií privítalo čínsku menovú manipuláciu s veľkou láskou. História Číny ako menového manipulátora je dobre známa," povedal v piatok (13. 12.) Peter Navarro, Trumpov nastupujúci hlavný poradca pre obchod. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone v reakcii na žiadosť o zaujatie stanoviska uviedlo, že Čína nie je menovým manipulátorom a že vyhlásenia tohto druhu "nemajú žiadny faktický základ".



Ako zodpovedná veľká krajina Čína pri mnohých príležitostiach zopakovala, že sa nebude zapájať do konkurenčného znehodnocovania meny," zdôraznilo veľvyslanectvo.



Trumpova administratíva označila Čínu za menového manipulátora v roku 2019, čo bolo prvýkrát od roku 1994, keď vláda USA pristúpila k takémuto kroku. Rozhodnutie bolo v nasledujúcom roku zrušené.



Prípadné zaradenie Číny na zoznam menových manipulátorov by malo skôr symbolický význam, ale napriek tomu by signalizovalo, že Trump je ochotný viesť bezprecedentnú obchodnú vojnu s druhou najväčšou svetovou ekonomikou, ako často hrozil počas predvolebnej kampane. Rozhodnutiu ministerstva financií z roku 2019 predchádzalo obdobie, v ktorom čínska vláda umožnila pokles hodnoty svojej meny voči doláru.



V stredu (11. 12.) agentúra Reuters informovala, že najvyšší čínski predstavitelia a politici zvažujú, že v roku 2025 umožnia oslabenie jüanu. Pripravujú sa totiž na vyššie americké obchodné clá po tom, ako sa Trump na budúci mesiac vráti do Bieleho domu.



Trump opakovane vyhlásil, že na čínsky dovoz uvalí clá vo výške viac ako 60 %. Navarro, ktorý pôsobil ako ekonomický poradca aj počas jeho prvého funkčného obdobia, uviedol, že staronový prezident by sa mohol rozhodnúť ešte viac vystupňovať clá, ak Čína oslabí svoju menu. USA majú k dispozícii "vhodné nápravné opatrenia", varoval Navarro.