Trumpov príkaz na zníženie cien liekov ohrozuje investičné plány Roche

Bern/Washington 14. mája (TASR) - Exekutívny príkaz, ktorý tento týždeň podpísal americký prezident Donald Trump a ktorý by mal znížiť ceny liekov na predpis v USA, ohrozuje plánované investície švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Roche na americkom trhu. Uviedla to v stredu firma s tým, že takýto krok jej zhorší možnosti financovania rozsiahleho investičného programu oznámeného v apríli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump začiatkom týždňa podpísal exekutívny príkaz, ktorým chce v USA znížiť ceny liekov na predpis na úroveň bežnú v iných ekonomicky rozvinutých krajinách. Zároveň stanovil 30-dňovú lehotu na dohodu s farmaceutickými firmami. Podľa analytikov a právnikov však realizácia tohto rozhodnutia nebude jednoduchá.



„Ak exekutívny príkaz nadobudne účinnosť, bude otázne, či sa Roche podarí zafinancovať nedávno oznámené investície v Spojených štátoch,“ oznámila spoločnosť. Zároveň dodala, že bude naďalej rokovať s americkou vládou aj Kongresom.



Minulý mesiac švajčiarska spoločnosť oznámila, že v nasledujúcich piatich rokoch plánuje v USA investovať 50 miliárd USD (44,59 miliardy eur), pričom investícia by mala vytvoriť približne 12.000 nových pracovných miest. Viaceré farmaceutické spoločnosti oznámili výrazné investície v USA po tom, ako Trump začal na ne tlačiť, aby vyrábali najmä na americkom trhu.



(1 EUR = 1,1214 USD)