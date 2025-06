Trumpov tím sa snaží presadiť priame rozhovory s čínskym prezidentom

Washington 3. júna (TASR) - Tím amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží presadiť priame rozhovory s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, keďže obchodné napätie medzi oboma krajinami opäť stúpa a rokovania ochabujú. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Washington a Peking sa v uplynulých dňoch navzájom obvinili z porušenia predbežnej dohody z minulého mesiaca, na základe ktorej si radikálne znížili vysoké clá.



Trump a Si Ťin-pching pravdepodobne budú spolu hovoriť tento týždeň, uviedol Biely dom.



„Môžem potvrdiť, že obaja lídri sa pravdepodobne porozprávajú tento týždeň,“ povedala novinárom v pondelok (2. 6.) tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová. Neposkytla konkrétny dátum, ani nezaručila, že k rozhovoru dôjde.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone nereagovalo na žiadosť o komentár.



Obnovenie sporov medzi USA a Čínou ohrozuje krehké prímerie a vyvoláva nové obavy na globálnych trhoch.



Trump už dlho vyhlasuje, že priame rozhovory so Si Ťin-pchingom sú jediným spôsobom, ako vyriešiť rozdielne názory, ale čínsky vodca sa vyhýba telefonátu s ním a uprednostňuje, aby o kľúčových otázkach rokovali poradcovia.



Posledný známy rozhovor medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom sa odohral v januári pred inauguráciou amerického prezidenta.



Trumpov ekonomický poradca Kevin Hassett v nedeľu (1. 6.) naznačil, že Biely dom očakáva tento týždeň telefonát s čínskym lídrom. Uviedol to v relácii This Week na ABC.



USA obvinili Čínu, že nedodržala sľub o uvoľnení kontroly vývozu vzácnych zemín potrebných pri výrobe špičkovej elektroniky. Peking zase kritizoval Washington za jeho vlastné obmedzenia pri vývoze dôležitých častí leteckých motorov, softvéru na navrhovanie čipov, limity na čipy pre Huawei Technologies a zásahy proti študentským vízam.