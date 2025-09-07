< sekcia Ekonomika
Trumpov užší zoznam kandidátov na šéfa Fedu obsahuje tri mená
Trump chce za nového šéfa centrálnej banky človeka, ktorý je naklonený rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb.
Autor TASR
Washington 7. septembra (TASR) - Na užšom zozname amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa centrálnej banky sú momentálne iba tri mená. Federálny rezervný systém (Fed) by tak mal po Jeromovi Powellovi viesť súčasný riaditeľ Národnej ekonomickej rady Kevin Hassett, bývalý guvernér Fedu Kevin Warsh alebo terajší guvernér Christopher Waller. Informovala o tom agentúra Reuters.
Na stretnutí s novinármi v Bielom dome Trump povedal, že uvedení traja finančníci sú finalistami v procese výberu budúceho prezidenta Fedu. Dodal, že zvažoval aj ministra financií Scotta Bessenta, ten však o vedenie Fedu neprejavil záujem. Bessent, ktorý bol na stretnutí prítomný, to potvrdil.
„Mal som štyroch. Teraz hovorím o troch. Povedal mi, že svoj post opustiť nemieni,“ povedal Trump smerom k Bessentovi.
Trump chce za nového šéfa centrálnej banky človeka, ktorý je naklonený rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb. Na súčasného šéfa Powella už niekoľkokrát zaútočil, označil ho za „príliš pomalého“ pri riešení vysokých nákladov na pôžičky a obvinil ho, že poškodzuje spotrebiteľov vysokými sadzbami na hypotékach.
Powell drží úrokové sadzby na nezmenenej úrovni celý tento rok v obave, že Trumpom zavedené vysoké dovozné clá povedú k výraznému zrýchleniu inflácie. V poslednom období sa však jeho obavy zvýšili najmä v súvislosti s vývojom na trhu práce.
Zhoršenie situácie na americkom pracovnom trhu potvrdila aj najnovšia správa ministerstva práce. Ukázala, že v auguste sa v USA mimo poľnohospodárstva vytvorilo iba 22.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo ekonómovia očakávali vytvorenie 75.000 nových pracovných pozícií. V júli ich vzniklo po revízii smerom nahor 79.000.
Výber budúceho šéfa Fedu je kľúčový pre finančné trhy. Tie pozorne sledujú proces výberu, na základe čoho odhadujú budúci vývoj úrokových sadzieb, inflačnú politiku, ako aj nezávislosť centrálnej banky.
Hassett je známy podporou Trumpovej colnej politiky, ako aj jeho ďalších krokov. Aj v súvislosti s úrokovými sadzbami tvrdí, že Fed ich drží príliš vysoko. Podobne aj Warsh vyzval vedenie centrálnej banky na „zmenu jej režimu“. Rovnako Waller preferuje znižovanie sadzieb a za ich redukciu hlasoval aj na zasadnutí koncom júla, na ktorom banka nakoniec sadzby nezmenila. Práve on bol začiatkom augusta označený zdrojmi z okolia Trumpa za favorita.
Agentúra Bloomberg vtedy uviedla, že poradcovia Trumpa oceňujú Wallera za jeho uprednostňovanie menovej politiky vychádzajúcej skôr z prognóz než z aktuálnych ekonomických údajov. Okrem toho poukázali na jeho komplexné znalosti systému Fedu. Do funkcie guvernéra americkej centrálnej banky ho menoval práve Trump, a to počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2020.
