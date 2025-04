Trumpova administratíva v návrhu rozpočtu plánuje miliardové škrty

Washington 27. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2026 znížiť výdavky o miliardy dolárov na programy, ktoré podporujú starostlivosť o deti, zdravotný výskum, vzdelávanie a bývanie. Uviedli to v piatok (25. 4.) noviny New York Times. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plán zasiahne aj rozvoj komunity a pomoc v oblasti bývania podľa novín, ktoré sa odvolávajú na predbežné dokumenty. Úplný rozsah návrhu ešte nie je známy a v súčasnosti ho dokončuje Úrad pre riadenie a rozpočet (Office of Management and Budget, OMB) Bieleho domu. Hovorca OMB len povedal, že ešte „neboli prijaté žiadne konečné rozhodnutia o financovaní“.



Biely dom zverejní rozpočet hneď na budúci týždeň, citovali New York Times dvoch ľudí oboznámených s touto záležitosťou.



Druhé opatrenie, ktoré predstavuje zoškrtanie o viac ako 9 miliárd USD (7,92 miliardy eur) predtým schválených výdavkov na aktuálny fiškálny rok 2025, vrátane prostriedkov pre verejné médiá PBS a NPR, má byť tiež zverejnené na budúci týždeň, dodávajú noviny.



Trump sa od januárového nástupu do úradu snaží zmenšiť federálnu vládu. Začiatkom tohto roka schválil Kongres republikánsky rozpočtový plán na fiškálny rok 2025, ktorý obsahoval len málo podrobností. Jeho cieľom je znížiť výdavky a predĺžiť daňové úľavy, ktoré inak vypršia.



(1 EUR = 1,1357 USD)