< sekcia Ekonomika
Trumpova colná politika utrpela v spore o clá ďalšiu súdnu porážku
Žalobcom v tomto konkrétnom prípade bola spoločnosť zo štátu Tennessee.
Autor TASR
New York 5. marca (TASR) - Americká vláda utrpela ďalšiu porážku v spore o clá. Sudca medzinárodného obchodného súdu v New Yorku rozhodol, že dovozcovia majú nárok na vrátenie už zaplatených ciel, ktoré Najvyšší súd USA pred niekoľkými týždňami označil za nezákonné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Žalobcom v tomto konkrétnom prípade bola spoločnosť zo štátu Tennessee. Prezident Donald Trump s odvolaním sa na zákon o núdzových ekonomických opatreniach od začiatku svojho druhého funkčného uvalil clá na desiatky obchodných partnerov, pričom obišiel Kongres. Najvyšší súd v prelomovom rozhodnutí minulý mesiac vyhlásil tieto clá za nezákonné. Súd rozhodol, že zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) z roku 1977 neumožňuje americkému prezidentovi samostatne ukladať clá, keďže daňové a colné otázky sú vo výlučnej právomoci Kongresu. O tom, či vláda musí vrátiť colné príjmy dovozcom, sudcovia nerozhodli.
Niekoľko spoločností, medzi nimi aj americký logistický koncern Fedex, následne podalo na súde pre medzinárodný obchod v New Yorku žaloby proti federálnej vláde v snahe dosiahnuť vrátenie už zaplatených ciel. Okamžite po rozhodnutí Najvyššieho súdu sa očakávala vlna žiadostí o vrátenie týchto ciel. Podľa výpočtov Pensylvánskej univerzity ide o sumu približne 175 miliárd amerických dolárov (150,23 miliardy eur). To by predstavovalo približne 2,5 % rozpočtu Spojených štátov.
(1 EUR = 1,1649 USD)
Žalobcom v tomto konkrétnom prípade bola spoločnosť zo štátu Tennessee. Prezident Donald Trump s odvolaním sa na zákon o núdzových ekonomických opatreniach od začiatku svojho druhého funkčného uvalil clá na desiatky obchodných partnerov, pričom obišiel Kongres. Najvyšší súd v prelomovom rozhodnutí minulý mesiac vyhlásil tieto clá za nezákonné. Súd rozhodol, že zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) z roku 1977 neumožňuje americkému prezidentovi samostatne ukladať clá, keďže daňové a colné otázky sú vo výlučnej právomoci Kongresu. O tom, či vláda musí vrátiť colné príjmy dovozcom, sudcovia nerozhodli.
Niekoľko spoločností, medzi nimi aj americký logistický koncern Fedex, následne podalo na súde pre medzinárodný obchod v New Yorku žaloby proti federálnej vláde v snahe dosiahnuť vrátenie už zaplatených ciel. Okamžite po rozhodnutí Najvyššieho súdu sa očakávala vlna žiadostí o vrátenie týchto ciel. Podľa výpočtov Pensylvánskej univerzity ide o sumu približne 175 miliárd amerických dolárov (150,23 miliardy eur). To by predstavovalo približne 2,5 % rozpočtu Spojených štátov.
(1 EUR = 1,1649 USD)