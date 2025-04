Trumpova obchodná vojna núti firmy vytvárať si zásoby

Paríž 27. apríla (TASR) - Hromadenie zásob je reflexná reakcia firiem na zavedenie ciel. Ale pre rýchlo sa meniace postoje administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa spoločnosti zisťujú, že to nie je také jednoduché. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Či už ide o luxusný, elektronický alebo farmaceutický sektor, nepredvídateľnosť amerického prezidenta komplikuje výpočty firiem. Niektoré spoločnosti nečakali na Trumpovo oznámenie o masívnych „recipročných“ clách z 2. apríla a do USA už predtým začali dodávať viac svojho tovaru. Nakoniec Trump pozastavil zavedenie týchto ciel o 90 dní s výnimkou ciel pre Čínu. Ale zároveň ponechal v platnosti clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut, ako aj plošné 10-percentné clá na zvyšný dovoz.



Francúzska kozmetická firma Clarins neváhala a už začiatkom roka zintenzívnila dodávky do USA. „Vytvorili sme zásoby na tri mesiace, čo predstavuje tovar v hodnote 2 milióny USD (1,76 milióna eur),“ povedal Lionel Uzan, vedúci americkej divízie Clarins.



Aj keď to všetci tak otvorene nepriznávajú, firmy v rôznych sektoroch vytvárajú zásoby svojich produktov v USA.



Vývoz švajčiarskych hodiniek do Spojených štátov v marci vzrástol medziročne takmer o 14 %. Írsko, kde majú oficiálne sídlo mnohé medzinárodné farmaceutické firmy, zaznamenalo vo februári nárast ich exportu o 210 % na takmer 13 miliárd eur, pričom 90 % tohto vývozu tvorili farmaceutické výrobky a chemické prísady.



Fermob, francúzsky výrobca kovového záhradného nábytku, ktorý predáva približne 10 % svojich výrobkov v USA, uviedol, že sa začal pripravovať na americké clá hneď, ako boli známe výsledky prezidentských volieb v novembri. V januári a februári zvýšil produkciu. „Približne 30 percent našich zásob sme poslali do USA,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Baptiste Reybier.



K urýchleniu dodávok do USA došlo aj v prípade áut. Takýto trend bol zaznamenaný aj v opačnom smere. Japonské noviny Nikkei nedávno informovali, že čínske technologické firmy zvýšili dovoz čipov umelej inteligencie vyrobených americkou firmou Nvidia v očakávaní, že Washington zavedie obmedzenia na ich export.



Hromadenie zásob však nie je riešením, upozornili analytici. Matt Jochim, partner poradenskej firmy McKinsey, ktorý pomáha spoločnostiam s problémami v dodávateľskom reťazci, pripomenul, že tieto praktiky majú svoje limity, keďže colné tarify sa neustále menia a nie je to vždy možné. „V mnohých oblastiach elektroniky sa aj technológia mení tak rýchlo, že nechcete mať v inventári zásoby čipových súprav alebo zariadení, ktoré sú už predchádzajúcou, zastaranou verziou,“ povedal.



Fermob uviedol, že kontroluje hromadenie zásob, aby nenahradil jedno riziko druhým. „Musíte financovať zásoby a existuje aj riziko, že ste poslali nesprávny produkt,“ povedal Reybier. Dodal, že zatiaľ je príliš skoro povedať, či mali poslať viac alebo menej.



(1 EUR = 1,1357 USD)