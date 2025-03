Trumpova obchodná vojna ženie ceny zlata na rekordné úrovne

New York 16. marca (TASR) - Cena zlata na konci minulého týždňa prvýkrát prekročila hranicu 3000 USD (2755,07 eura) za uncu (31,1 gramu). Od začiatku roka sa zlato posilnilo takmer už o 14 %. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa voči najväčším obchodným partnerom USA totiž spôsobila turbulencie na finančných trhoch a znížila rizikový apetít investorov. To podporilo dopyt po bezpečných aktívach, medzi ktoré patrí aj zlato. Investori sa takto snažia chrániť pred infláciou a potenciálnou recesiou.



Aprílový kontrakt na zlato si na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok (14. 3.) pripísal 9,80 USD alebo 0,33 % a uzavrel na novom rekorde 3001,10 USD za uncu. Od začiatku roka už vzrástol o 13,6 %.



Pokles rizikového apetítu investorov jasne signalizuje vývoj na akciovom trhu v USA, ktorý v priebehu 3 týždňov stratil 5 biliónov USD, keďže Trumpova obchodná vojna vyvoláva zmätok, nejasnosti a neistotu. Cenu zlata podporilo aj oslabenie amerického dolára.



Približne 52 % manažérov globálnych fondov v prieskume Bank of America uviedlo, že zlato považujú za "najlepšiu poistku proti plnohodnotnej obchodnej vojne".



K rastu cien zlata prispievajú aj globálne centrálne banky, ktoré od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 zvyšujú svoje rezervy zlata ako alternatívy k americkému doláru a štátnym dlhopisom.



(1 EUR = 1,0889 USD)