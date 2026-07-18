Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. júl 2026Meniny má Kamila
< sekcia Ekonomika

Trumpova platforma zvažuje predplatné za 100.000 dolárov mesačne

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

TMTG sa k tejto správe zatiaľ nevyjadrila. Spoločnosť však v piatok oznámila zavedenie plateného kanála s názvom Truth API.

Autor TASR
Washington 18. júla (TASR) - Platforma Truth Social amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zaviesť predplatné až vo výške 100.000 dolárov (87.451 eur) mesačne za urýchlený prístup k jeho príspevkom, ktoré majú často vplyv na akciový trh. Prevádzkovateľ platformy, spoločnosť Trump Media & Technology Group (TMTG), skúma možnosti zavedenia takejto služby pre burzových obchodníkov a investorov, napísal v piatok (17. 7.) denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje blízke spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.

TMTG sa k tejto správe zatiaľ nevyjadrila. Spoločnosť však v piatok oznámila zavedenie plateného kanála s názvom Truth API. Ten má bankám a obchodným spoločnostiam poskytovať informácie o príspevkoch desiatich najvplyvnejších používateľov rýchlejšie ako ostatným čitateľom.

Trumpove oznámenia na platforme Truth Social v minulosti výrazne ovplyvnili globálne trhy, čo z jeho príspevkov robí dôležitý zdroj informácií pre obchodníkov. Napríklad 9. apríla 2025 výrazne vzrástli hlavné indexy na Wall Streete po tom, čo Trump v príspevku oznámil, že na 90 dní pozastaví mnohé zo svojich nových ciel.

(1 EUR = 1,1435 USD)
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Bude teplo, no prídu aj búrky

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili