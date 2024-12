Trump môže viesť podnikateľov s kryptomenami v EÚ k presunu do USA

Londýn 27. decembra (TASR) - Politika novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa môže povzbudiť spoločnosti v Európskej únii (EÚ), ktoré podnikajú v oblasti digitálnych aktív, aby sa presunuli do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v piatok odvolala na denník Financial Times (FT).



Podniky, ktoré v Európe akýmkoľvek spôsobom súvisia s kryptomenami, budú migrovať, keďže v USA bude všetko oveľa jednoduchšie, uviedol pre FT analytik Eswar Prasad z amerického Brookingsovho inštitútu. Legislatíva EÚ podľa neho ohrozuje životaschopnosť podnikov v oblasti kryptomien, čo by mohlo vyvolať odlev kapitálu do USA.



EÚ nedávno schválila nariadenie o regulácii trhov s kryptoaktívami, na základe ktorého musia všetci prevádzkovatelia obchodov s kryptomenami prepojenými s reálnymi aktívami získať povolenia na svoju činnosť. Emitenti sú zároveň povinní držať až dve tretiny svojich rezerv v nezávislej banke, ako aj monitorovať všetky transakcie uskutočnené na účely platieb. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 30. decembra 2024.



Bývalý aj budúci americký prezident vystupuje ako presvedčený zástanca liberalizácie trhu s kryptomenami a prisľúbil, že po nástupe do úradu spraví z USA svetové centrum digitálnych aktív. Trump zdôraznil, že ak sa USA nestanú lídrom kryptomien, urobí tak Čína a iné krajiny. Republikánsky politik zároveň ustanovil prezidentskú poradnú radu pre kryptomeny a americké spoločnosti vyzval, aby rozširovali svoje zásoby najstaršej a najrozšírenejšej digitálnej meny na svete bitcoin.