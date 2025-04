Trumpova politika zasiahla aj americké dlhopisy, ich výnosy rastú

New York 9. apríla (TASR) - Po akciách zasiahla obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa aj americký dlhopisový trh. Americké dlhopisy boli pritom roky považované za základ globálneho finančného systému. Teraz však aj tieto aktíva zasiahol výpredaj, podobne ako v minulých dňoch akcie. Navyše aj dolár, rovnako tradične považovaný za bezpečný prístav, oproti iným menám oslabil. To je ďalší dôkaz, že dôvera v najväčšiu ekonomiku sveta prudko klesla. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výnos desaťročných amerických dlhopisov vzrástol tento týždeň o 44 bázických bodov na 4,44 %. Ak sa tento vývoj udrží, bude to znamenať najvýraznejší týždenný rast výnosov amerických dlhopisov od roku 2001.



Rast výnosov viedol k zvýšeniu nákladov na obsluhu dlhu nielen v USA, ale aj v ďalších krajinách. Výnosy japonských 30-ročných dlhopisov vzrástli na najvyššiu úroveň za 21 rokov a výnosy britských 30-ročných dlhopisov dosiahli 27-ročné maximum. Na druhej strane, nemecké desaťročné dlhopisy sú zatiaľ stabilné.



Rast nákladov na obsluhu dlhu tak zvyšuje tlak na centrálne banky a vlády, aby v úsilí ochrániť ekonomiky pred dôsledkami najvyšších amerických ciel za vyše 100 rokov urýchlene konali. Hedžové fondy sa zbavovali najmä dlhopisov s dlhšou lehotou splatnosti. Výnosy 30-ročných dlhopisov vzrástli v stredu o 20 bodov na 4,92 %. Za ostatné tri dni zaznamenali rast o 53 bázických bodov, čo predstavuje najvyšší trojdňový nárast od roku 1982. Výpredaj dlhodobých dlhopisov zároveň zvýšil rozdiel medzi výnosmi dvojročných a desaťročných dlhopisov na najvyššiu úroveň od roku 2022.



Rastúce náklady na obsluhu dlhu sa však postupne pretavia do firemných úverov a hypoték, čo znamená, že problémy na dlhopisovom trhu môžu spôsobiť škody firmám aj domácnostiam. Niektorí analytici sa domnievajú, že americká centrálna banka (Fed) zníži úrokové sadzby výraznejšie, než sa pôvodne čakalo, prípadne prijme ďalšie kroky na upokojenie trhov podobne, ako to urobila počas globálnej finančnej krízy a pandémie COVID-19. „Ak sa trhy budú naďalej správať tak ako za posledných 12 - 24 hodín, predpokladám, že centrálna banka v najbližšej dobe zareaguje,“ povedal Mark Elworthy z Bank of America.



Niektorí analytici sa však obávajú, že situácia sa tak skoro neupokojí. Ako povedal Frederik Ducrozet, šéf makroekonomického výskumu v Pictet Wealth Management, „obavy budú naďalej pretrvávať a nie je si úplne istý, či intervencia zo strany Fedu to vyrieši“.