Trumpove clá budú výrobcu obuvi Nike stáť okolo miliardy dolárov

New York 27. júna (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi, oblečenia a doplnkov Nike upozornil, že dovozné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa budú firmu stáť približne miliardu dolárov. Spoločnosť dodala, že sa na dôsledky dovozných ciel pripravuje, pričom súčasťou riešenia je aj presunutie časti nákladov na amerických spotrebiteľov, ktorým sa zvýšia ceny jej výrobkov. Nike pred výrazne zvýšenými nákladmi varovala po tom, ako zverejnila hospodárske výsledky za 4. kvartál obchodného roka 2024/2025, pričom tržby za toto obdobie boli najhoršie za viac než tri roky. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že vo 4. štvrťroku obchodného roka 2024/2025, ktorý sa skončil v máji, zaznamenala zisk 211 miliónov USD (180,28 milióna eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje prepad o 86 %. Tržby dosiahli 11,1 miliardy USD a oproti 4. kvartálu predchádzajúceho obchodného roka klesli o 12 %. V ich prípade to bol najslabší kvartál od 3. štvrťroka 2021/2022.



Za celý obchodný rok 2024/2025 klesli tržby o 10 % na 46,3 miliardy USD. Čistý zisk dosiahol 3,2 miliardy USD, čo v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom predstavuje pokles o 44 %.



Po oznámení výsledkov Nike varovala, že Trumpove dovozné clá zvýšia jej náklady približne o miliardu dolárov. „Tieto clá predstavujú nové a významné náklady,“ povedal finančný riaditeľ Nike Matt Friend. Dodal, že firma sa bude usilovať minimalizovať dôsledky pre zákazníkov, čiastočne sa však na výraznom zvýšení nákladov budú musieť podieľať, pričom Nike začne zvyšovať ceny svojich produktov v USA od jesene.



Okrem toho spoločnosť zníži objem dodávok na americký trh z Číny. V súčasnosti vyrába v Číne približne 16 % z objemu obuvi, ktorý potom dodáva na trh USA. Toto percento však plánuje do konca súčasného obchodného roka znížiť na „hornú úroveň jednociferného pásma“.



(1 EUR = 1,1704 USD)