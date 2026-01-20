Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trumpove clá môžu švédsky export do USA znížiť o viac než štvrtinu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V prípade zavedenia uvedených dodatočných 10-percentných ciel by vývoz zo Švédska do USA klesol približne o 16 % a v prípade zvýšenia ciel by pokles dosiahol zhruba 28 %.

Autor TASR
Štokholm 20. januára (TASR) - Švédsky export do Spojených štátov môže klesnúť o viac než štvrtinu a v prípade niektorých sektorov až o polovicu, ak americký prezident Donald Trump splní svoje hrozby a zavedie na švédske produkty nové dovozné clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie odhady Švédskej obchodnej rady.

Trump pohrozil zavedením nových ciel na tovary z Dánska, Nórska, Švédska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Holandska a Británie po tom, ako tieto krajiny odmietli jeho plány získať Grónsko a súhlasili so svojou účasťou v Grónsku na vojenskom cvičení Arctic Endurance (Arktická vytrvalosť). Od februára by preto podľa Trumpa mali na tovar z týchto krajín platiť 10-percentné a od júna 25-percentné clá, ak sa dovtedy nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

V prípade zavedenia uvedených dodatočných 10-percentných ciel by vývoz zo Švédska do USA klesol približne o 16 % a v prípade zvýšenia ciel by pokles dosiahol zhruba 28 %. Niektoré sektory však uvalenie nových ciel zasiahne viac než iné. Napríklad export ocele a železa by mohol klesnúť pri nižších 10-percentných clách o 25 % a po zvýšení ciel by sa vývoz mohol prepadnúť o 45 %. V prípade exportu elektroniky môže export klesnúť až o 50 %.

USA sa na celkovom objeme švédskeho exportu podieľali v roku 2024 približne 9 %. Spojené štáty tak boli tretím najväčším exportným trhom pre švédske produkty po Nemecku a Nórsku. Švédsko na americký trh vyváža najmä autá, stroje, farmaceutické výrobky a elektroniku. V prípade zavedenia ciel by podľa Švédskej obchodnej rady mohol celkový objem švédskeho exportu klesnúť o 0,8 % až 1,3 %.
