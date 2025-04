Trumpove clá môžu vymazať rast španielskeho chemického priemyslu

Madrid 9. apríla (TASR) - Americké dovozné clá by mohli vymazať očakávaný tohtoročný rast španielskeho chemického priemyslu. Uviedlo to v stredu združenie španielskych chemických podnikov Feique, ktoré zároveň vyzvalo na úplné zrušenie dovozných ciel na obidvoch stranách Atlantiku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tento rok sa očakával zhruba trojpercentný rast produkcie chemického priemyslu v Španielsku. V dôsledku dovozných ciel, ktoré na obchodných partnerov vrátane Európskej únie uvalil americký prezident Donald Trump, však rast môže byť podľa Feique nulový. Rovnaký vývoj sa dá očakávať aj pri vývoze chemických produktov. Odhadoval sa trojpercentný rast a Feique nevylučuje, že vývoz bude stagnovať.



Generálny riaditeľ Feique Juan Antonio Labat varoval pred clami na spôsob oko za oko, zub za zub. Povedal, že odvetné opatrenia by sa mali považovať za posledné možné riešenie a mali by sa presne kalibrovať, aby dôsledky boli pre priemysel čo najmenšie. Najlepším riešením by boli nulové clá na obidvoch stranách Atlantického oceána, dodal Labat.



Španielsko dováža z USA chemické a farmaceutické produkty v hodnote približne 8 miliárd eur. Do USA, ktoré sú piatym najväčším trhom pre španielsky chemický priemysel, zasa vyváža produkty v hodnote zhruba 3,5 miliardy eur.