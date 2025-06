Trumpove clá na oceľ a hliník zasiahli výrobcov potravín a produktov

New York 28. júna (TASR) - Keď USA 4. júna zdvojnásobili clá na dovážanú oceľ a hliník na 50 %, mnohí výrobcovia konzervovaných potravín uviedli, že sa stali obeťou nevyspytateľnej obchodnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Clá na kovy, ktoré sa používajú na konzervovanie potravín a tiež na balenie nápojov či výrobkov osobnej starostlivosti, ako je napríklad krém na holenie, nútia firmy zaúčtovať ich do svojich cien. A tiež hľadať alternatívy, ako sú sklenené, plastové alebo iné obaly. Výrobcovia alternatívnych obalov zároveň vidia novú príležitosť na získanie väčšieho počtu zákazníkov.



Niektorí experti očakávajú, že v najbližších rokoch prejdú niektoré firmy na aseptické kartóny, ako sú tie, ktoré vyrába švédsko-švajčiarska spoločnosť Tetra Pak a švajčiarska spoločnosť SIG Group, alebo že budú predávať viac paradajkovej omáčky v lacnejších fóliových vreckách reštauráciám, aby ušetrili na nákladoch.



„Obchodná vojna podnecuje diskusiu o tom, že sa musíme zbaviť hliníka v nápojových obaloch,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti SIG Group Samuel Sigrist.



Výrobcovia sklenených fliaš teraz dúfajú, že vďaka clám získajú podiel na trhu, ktorý patril hliníkovým plechovkám na pivo a iné nápoje.



Výrobca konzervovaných potravín Pacific Coast v súčasnosti plánuje preniesť na svojich zákazníkov nové náklady vo výške 8 až 10 miliónov USD na špeciálnu oceľ používanú na plechovky. A predpokladá, že táto suma v budúcom roku vzrastie na 40 miliónov USD (34,18 milióna eur).



Andy Russick, viceprezident pre predaj a marketing v spoločnosti Pacific Coast odhaduje, že do budúcej jari by sa náklady na plechovky mohli zvýšiť o 24 % v dôsledku ciel.



Prechody z hliníka a ocele na aseptické kartóny alebo sklo so sebou prinášajú logistické a nákladové prekážky. Väčšina sklenených fliaš je stále drahšia ako hliník, pretože sa ťažšie prepravujú.



Hliníkové plechovky už majú svoje trvalé miesto v niektorých amerických nápojoch. Podľa Beer Institute bolo v roku 2023 približne 64 % piva predaného v hliníkových plechovkách. Takéto plechovky sú bežné aj v rýchlo rastúcich kategóriách nápojov, ako sú napríklad energetické nápoje a miešané koktaily.



Veľká časť hliníka použitého na výrobu týchto plechoviek sa recykluje a nepodlieha clám. Priemerná plechovka na nápoje v USA už teraz obsahuje približne 71 % recyklovaného obsahu, uvádza Asociácia výrobcov hliníka. Toto číslo by sa mohlo ešte zvýšiť, ak by americkí spotrebitelia recyklovali dôslednejšie.



Spoločnosti ako Coca-Cola, ktoré už používajú rôzne obaly, môžu ľahšie reagovať na hliníkové clá. Plast už teraz tvorí takmer 50 % obalov Coca-Coly na celom svete, podľa environmentálnej správy z roku 2023. Naopak, pivovary, ktoré zatvorili stáčacie linky a zamerali sa na plechovky, by museli vynaložiť značné investície na modernizáciu svojich prevádzok.



Rýchly a rozsiahly prechod na iné formy obalov je však v čase zvýšenej neistoty nepravdepodobný, keďže firmy váhajú s prijímaním významných finančných alebo strategických rozhodnutí.



(1 EUR = 1,1704 USD)