Trumpove clá ohrozujú zotavovanie európskeho chemického priemyslu
Menšie firmy, ako je napríklad rodinný výrobca špeciálnych chemikálií Hobum Oleochemicals, už počítajú straty.
Autor TASR
Brusel 6. septembra (TASR) - Európski výrobcovia chemikálií čelia novým problémom. Americké clá narúšajú globálny obchod, čo núti zákazníkov odkladať objednávky a znižuje sa dopyt v sektore, ktorý sa snaží zotaviť z energetickej krízy v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Štvrtý najväčší exportný sektor Európskej únie (EÚ) po strojárstve, automobilovom a farmaceutickom priemysle v predchádzajúcich rokoch zápasil s vysokými nákladmi na energie po náraste cien plynu a elektriny v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine. To spolu so spomaľovaním dopytu viedlo niektoré spoločnosti k zatvoreniu prevádzok a prepúšťaniu.
Americké clá vo výške najmenej 15 % na tovar z EÚ zasiahli mnohých hlavných zákazníkov európskeho chemického priemyslu. Spoločnosť LSEG odhaduje, že zisky európskych chemických spoločností v 3. štvrťroku klesnú o 5 % po znížení o 22 % v 2. štvrťroku. Podľa analytikov clá a tlak na ceny a marže v dôsledku tvrdej ázijskej konkurencie doma aj inde predstavujú dosť „toxickú kombináciu“.
Najväčší hráči v odvetví, ako je BASF, sú do istej miery chránení pred priamymi dovoznými clami vďaka svojej silnej prítomnosti v USA. Ale aj ich ovplyvňuje opatrný prístup zákazníkov, ktorí odkladajú objednávky. Výsledkom je, že výrobcovia chemikálií používaných v širokej škále produktov, od matracov a automobilových dielov až po žuvačky, znižujú alebo upravujú ročné výhľady.
BASF, najväčší svetový výrobca chemikálií, v júli znížil svoj celoročný výhľad a uviedol, že niektorí zákazníci zadávajú objednávky len týždne vopred oproti bežným trom až štyrom mesiacom. Dôvodom je opatrnosť ohľadom vývoja globálnej ekonomiky v krátkodobom horizonte.
Ďalší, ako je napríklad riaditeľ spoločnosti Brenntag Christian Kohlpaintner, varujú, že lacnejšie chemikálie z Číny by mohli zaplaviť európsky trh, ak by konkurenti odklonili export z USA. Najmä, ak sa Pekingu a Washingtonu nepodarí dosiahnuť dohodu pred vypršaním platnosti colného prímeria 10. novembra.
EÚ v minulom roku vyviezla do Spojených štátov chemikálie v hodnote približne 40 miliárd eur, čo je mierny nárast oproti 38 miliardám eur v roku 2023 podľa údajov sektorového združenia Cefic. To bolo viac ako tovary za 30 miliárd eur, ktoré blok odtiaľ doviezol. Európsky priemysel generuje približne tretinu z celkového predaja, teda približne 224 miliárd eur, v zahraničí.
Menšie firmy, ako je napríklad rodinný výrobca špeciálnych chemikálií Hobum Oleochemicals, už počítajú straty. Jeden z jej potenciálnych klientov, americký dodávateľ podkladových náterov neďaleko Detroitu, odstúpil od dohody, ktorá mohla firme pomôcť zvýšiť tržby a kompenzovať slabé príjmy z automobilového sektora v Európe. „Už sa nedá na nič spoľahnúť. A to je úplný jed pre projekty a investície,“ povedal generálny riaditeľ Arnold Mergell.
