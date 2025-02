Trumpove clá otestujú cenovú silu európskych luxusných tovarov

Paríž 22. februára (TASR) - Európski výrobcovia luxusného tovaru sa domnievajú, že budú môcť využiť "cenovú silu" na kompenzáciu nákladov na akékoľvek clá, ktoré zavedie americký prezident Donald Trump. Ale analytici upozorňujú, že niektoré značky môžu mať obmedzený priestor na zvyšovanie cien. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Luxusné značky ako Louis Vuitton alebo Gucci sa tento rok spoliehajú na rastúci dopyt v USA, keďže Čína zaostáva. Trump však pohrozil novými clami pre Európsku úniu (EÚ), keďže dosahuje prebytky v obchode s tovarom s USA. Jeho "colná ofenzíva" by podľa analytikov mohla spôsobiť spomalenie globálnej ekonomiky.



Predstavitelia spoločností Hermés a Kering, ktorých kabelky či mokasíny sa predávajú za tisíce dolárov, minulý týždeň povedali, že môžu využiť výhody svojich značiek na absorbovanie akýchkoľvek dodatočných ciel.



"Ak sa clá zvýšia, zodpovedajúcim spôsobom zvýšime naše ceny," povedal predseda Hermés Axel Dumas. Francois-Henri Pinault, generálny riaditeľ Kering, naznačil rovnaký postup, keď povedal, že značky v portfóliu spoločnosti vrátane Gucci, Balenciaga či Yves Saint Laurent, "prehodnotia cenovú stratégiu" v prípade ciel.



Ale predchádzajúce roky agresívneho zvyšovania cien by mohli niektorým značkám sťažiť prenos vyšších dovozných nákladov na zákazníkov. Väčšina z nich totiž strmo zdvihla ceny v uplynulých rokoch. Napríklad v prípade klasickej prešívanej kabelky Chanel sa cena od roku 2010 viac ako strojnásobila, zatiaľ čo ceny kabelky Lady Dior a cestovnej tašky Louis Vuitton Keepall sa viac ako zdvojnásobili.



Ďalší výrazný nárast cien by bol v rozpore s nedávnym trendom opatrnejšej cenovej politiky, najmä na americkom trhu. Dior napríklad v minulom roku ponechal ceny v USA nezmenené, zatiaľ čo Louis Vuitton ich zvýšil len o niečo viac ako 2 %, podľa spoločnosti Data & Data so sídlom v Paríži, ktorá monitoruje maloobchodné ceny luxusných značiek. "Myslím si, že manévrovací priestor, pokiaľ ide o zvyšovanie cien v USA, bude v roku 2025 značne obmedzený," povedal riaditeľ Data & Data Zouheir Guedri.



Analytici Morningstar v nedávnej poznámke pre klientov uviedli, že clá vo výške 10 % až 20 % na európsky luxusný tovar by mohlo stlačiť jeho predaj v USA, najmä v prípade spoločností ako Burberry a Kering, ktoré sa viac zameriavajú na "bežnú" bohatú klientelu ako na ultraboháčov.



Keďže dopyt v Číne zostáva utlmený, európske luxusné spoločnosti v roku 2025 vkladajú svoje nádeje do Američanov, ktorých podporuje búrlivý rast akcií a kryptomien. Hoci sa očakáva, že ich predaj v USA tento rok stúpne o 6 %, aj vďaka silnému doláru, zatiaľ čo predaj v Číne klesne o 1 %, výhľad zostáva neistý.



Nálada spotrebiteľov v USA vo februári nečakane klesla na sedemmesačné minimum a inflačné očakávania prudko vzrástli, keďže domácnosti sa obávajú, že zaplatia svoju cenu za Trumpovu obchodnú politiku. Analytici Citi už zaznamenali, že nákupné správanie spotrebiteľov, ktorí napínajú svoje rozpočty v snahe pozdvihnúť svoje sociálne postavenie, zostáva rozkolísané a neisté.