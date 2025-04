Ruský vicepremiér: Trumpove clá urýchlia deindustrializáciu Európy

Moskva 4. apríla (TASR) - Colná politika Washingtonu urýchli proces deindustrializácie Európy, vyhlásil v piatok podpredseda ruskej vlády Alexej Overčuk. Tento proces sa začal v Európe po tom, ako stratila prístup k lacným zdrojom energie, povedal vo vysielaní televíznej stanice Rossija 24. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Je zrejmé, že Európa prišla o svoju konkurenčnú výhodu, sama prišla o túto konkurenčnú výhodu, lacnú energiu, začala procesy deindustrializácie, presun investícií do Severnej Ameriky. To, čo vidíme, zavedenie príslušných ciel, tento proces len podporí,“ povedal Overčuk a dodal, že rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá voči prakticky všetkým krajinám sveta je aj dôkazom deglobalizácie. „Už dlho hovoríme, že dochádza ku deglobalizácii, a práve budovanie obchodných bariér ukazuje, že pred našimi očami prebieha demontáž systému medzinárodného obchodu,“ uzavrel podpredseda ruskej vlády.



Trump 2. apríla oznámil zavedenie ciel na výrobky z väčšiny krajín sveta. Plošné clá vo výške 10 % vstúpia do platnosti 5. apríla a individuálne 9. apríla. Okrem toho administratíva vo Washingtone zaviedla s účinnosťou od štvrtka 3. apríla clá vo výške 25 % na všetky dovážané automobily.