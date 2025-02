Trumpove clá podporili americký dolár, ktorý výrazne posilnil

New York/Frankfurt nad Mohanom/Tokio 3. februára (TASR) - Americký dolár sa na začiatku nového týždňa výrazne posilnil. Dôvodom sú clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré odštartovali obchodnú vojnu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kurz amerického dolára sa voči kanadskému, ako aj voči mexickému pesu dostal na niekoľkoročné maximá. Offshore jüan, ktorý je v obehu mimo pevninskej Číny, padol voči doláru na rekordné minimum a euro kleslo na viac ako 2-ročné minimum. Dolárový index, ktorý meria hodnotu amerického dolára voči šiestim zahraničným menám, sa dostal na 3-týždňové maximum 109,88 bodu.



Trump počas víkendu uvalil s platnosťou od utorka (4. 2.) clo vo výške 25 % na dovoz z Kanady a Mexika a clo vo výške 10 % na dovoz z Číny. Okrem toho pohrozil aj clami na dovoz z Európskej únie (EÚ).



"Vyzerá to tak, že USA sa snažia obnoviť svoju hegemonistickú moc, a potom prinútiť zvyšok sveta, aby platil za americké verejné statky, čo zvyčajne nie je spôsob, akým funguje vláda," uviedol šéf oddelenia devízových trhov spoločnosti TD Securities Mark McCormick.



Kanada a Mexiko okamžite prisľúbili odvetné opatrenia a Čína uviedla, že napadne Trumpove clá na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



"Trhy prekvapilo, že Kanada a Mexiko okamžite prijali odvetné opatrenia a že ich môžu nasledovať aj ďalší, to znamená Čína a EÚ, čo môže výrazne oslabiť globálny obchod," uviedol trhový analytik spoločnosti IG Tony Sycamore.



Všeobecne sa očakáva, že clá zvýšia infláciu v USA, čo podporuje dolár. Znamená to totiž, že americká centrálna banka (Fed) zrejme bude nútená ponechať úrokové sadzby na vyššie a dlhšie, než sa doteraz predpokladalo.



Spoločná európska mena sa v pondelok prepadla až o 2,3 % na 1,0125 USD, čo bol jej najslabší kurz od novembra 2022. Investori sa totiž pripravujú na to, že Trump uvalí clá aj na dovoz z EÚ. Euro sa okolo 18.00 h SEČ obchodovalo so stratou 0,76 % po 1,0278 USD,



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok popoludní referenčný kurz eura na 1,0274 (v piatok: 1,0393) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9733 (0,9621) eura.



Americký dolár sa v pondelok voči offshore jüanu dostal na rekordné maximum 7,3765 CNH/USD. Trhy v Číne sú zatvorené pre sviatky lunárneho nového roku, obchodovanie na nich sa obnoví v stredu (5. 2.).



Mexické peso kleslo na najnižšiu úroveň za takmer tri roky na 21,2882 MXN/USD. Kanadský dolár sa prepadol na 1,462 CAD/USD, čo je najmenej od roku 2003.