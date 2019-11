Trumpove clá poškodzujú USA aj Čínu

Ženeva 5. novembra (TASR) - Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobili zníženie čínskeho dovozu do USA, ale poškodzujú obe najväčšie svetové ekonomiky, uvádza sa v štúdii Konferencie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD).



Obchodné vojna medzi Washingtonom a Pekingom znížila v 1. polroku 2019 dovoz čínskych výrobkov do USA o vyše štvrtinu alebo 35 miliárd USD (31,50 miliardy eur) a zvýšila ceny pre amerických spotrebiteľov, tvrdí štúdia UNCTAD.



Obchodný spor medzi USA a Čínou trvá už 16 mesiacov, aj keď aktuálne existujú nádeje na uzavretie čiastočnej obchodnej dohody, ktorá by mohla byť podpísaná ešte v novembri a mala by uvoľniť napäté obchodné vzťahy. Ak sa však nakoniec dohoda neuzavrie, Washington zavedie clá takmer na všetky čínske tovary.



Od januára do júna klesol dovoz čínskych tovarov, ktorých sa dotkli clá, do USA na 95 miliárd USD zo 130 miliárd USD v rovnakom období vlani, uvádza sa v štúdii UNCTAD.



"Celkové výsledky signalizujú, že clá USA mierené na Čínu ekonomicky poškodzujú obe krajiny," píše sa v správe. "Straty USA sú vo veľkej miere spojené s vyššími cenami pre spotrebiteľov, zatiaľ to straty Číny sa týkajú výrazných exportných strát."



Čínske firmy po istom čase začali absorbovať časť extra nákladov spôsobených clami, aj keď pokles exportných cien o 8 % v 2. kvartáli 2019 znamená, že 17 % "zostalo na pleciach spotrebiteľov v USA", uviedol ekonóm UNCTAD a autor štúdie Alessandro Nicita.



Clá najviac zasiahli dovozcov čínskych kancelárskych strojov a telekomunikačného vybavenia. Straty čínskeho exportu časom narastali v súlade so zvyšovaním ciel.



Avšak dieru, ktorú spôsobil pokles dovozu z Číny, nezaplnili domáci výrobcovia, ale vo veľkej mier import z iných krajín. Najviac z toho profitoval Taiwan, ktorého vývoz do USA v 1. polroku stúpol o 4,2 miliardy USD. Export z Mexika vzrástol o 3,5 miliardy USD a z Európskej únie (EÚ) o 2,7 miliardy USD.



Štúdia neanalyzovala vplyv čínskych ciel na dovoz tovarov z USA, pretože neboli k dispozícii detailné údaje.



(1 EUR = 1,1109 USD)