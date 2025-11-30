< sekcia Ekonomika
Trumpove clá pravdepodobne otvorili vietnamský trh firmám z Číny
Vietnam sa roky snažil vyhýbať čínskym technológiám vo svojej kritickej infraštruktúre, v posledných mesiacoch však ponuky od čínskych firiem prijal.
Autor TASR
Hanoj 30. novembra (TASR) - Najväčšie čínske telekomunikačné firmy Huawei a ZTE získali tento rok vo Vietname niekoľko kontraktov na dodávku 5G zariadení. To poukazuje na ďalšie zlepšovanie vzťahov medzi Čínou a Vietnamom, čo však vyvoláva obavy v západných krajinách. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie od siedmich zdrojov oboznámených so situáciou.
Vietnam sa roky snažil vyhýbať čínskym technológiám vo svojej kritickej infraštruktúre, v posledných mesiacoch však ponuky od čínskych firiem prijal. Pôvodne občas napäté vzťahy medzi Hanojom a Pekingom sa totiž zlepšili, pričom zároveň sa zhoršili vzťahy medzi Vietnamom a USA po tom, ako americký prezident Donald Trump zaviedol na vietnamské tovary nové dovozné clá.
Aj keď veľké zákazky vo Vietname získali švédska firma Ericsson, fínska Nokia a americký výrobca čipov Qualcomm, čínske firmy začali v poslednom období vyhrávať menšie zákazky od štátnych spoločností. Napríklad konzorcium, ktorého súčasťou je aj Huawei, získalo kontrakt za 23 miliónov USD (19,89 milióna eur) na dodávku 5G zariadení, a to v apríli, iba pár týždňov po tom, ako Biely dom zverejnil clá na vietnamské tovary.
Spoločnosť ZTE zasa získala minimálne dva kontrakty, pričom jeden minulý týždeň. Ich hodnota dosiahla viac než 20 miliónov USD. Prvý verejne oznámený kontrakt prišiel v septembri, mesiac po tom, ako americké dovozné clá na vietnamské produkty vstúpili do platnosti.
Agentúra Reuters nedokázala potvrdiť, či získanie uvedených zákaziek čínskymi spoločnosťami má priamu súvislosť s americkými dovoznými clami, kroky Vietnamu však vyvolali medzi západnými predstaviteľmi obavy. Čínske kontrakty sa riešili na minimálne dvoch schôdzkach západných predstaviteľov v Hanoji v posledných týždňoch, uviedli diplomatické zdroje. Na jednej z nich americký predstaviteľ upozornil, že to môže podkopať dôveru vo vietnamský telekomunikačný sektor a ohroziť prístup Vietnamu k americkým pokročilým technológiám. Odborník na dodávateľské reťazce z RMIT University Vietnam Hung Nguyen však uviedol, že „Vietnam má vlastné priority“, s tým, že nové kontrakty môžu posilniť ekonomickú integráciu s Čínou.
(1 EUR = 1,1566 USD)
