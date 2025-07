Trumpove clá pre Brazíliu môžu vyhnať ceny kávy v USA ešte vyššie

New York 13. júla (TASR) - Dovozné clá, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil v minulých dňoch na produkty z Brazílie, znervóznili trhy s kávou a dá sa očakávať, že po predchádzajúcom zvýšení cien bude šálka kávy stáť Američanov ešte omnoho viac. Odhadujú to analytici a obchodníci s kávou, ktorých tento týždeň oslovila agentúra Reuters.



Brazília je najväčším producentom aj exportérom kávy na svete a vzhľadom na to, že Američania pijú celosvetovo najviac kávy, sú aj najväčším odberateľom tejto komodity z Brazílie. Denne si dá aspoň šálku kávy takmer 200 miliónov Američanov.



Potom, ako Trump v stredu (9. 7.) oznámil, že od 1. augusta plánuje na tovary z Brazílie zaviesť clá vo výške 50 %, zdroje na trhu s kávou uviedli, že ak sa toto clo o pár týždňov potvrdí, môžu sa nové dodávky brazílskej kávy do USA zastaviť. Spojené štáty v minulom roku doviezli z juhoamerickej krajiny 8,14 milióna 60-kilogramových vriec kávy, čo predstavuje zhruba tretinu celkovej spotreby v USA.



„Clá v takejto výške dovoz prakticky zastavia,“ povedal Michael Nugent, vlastník spoločnosti investičných služieb MJ Nugent & Co s tým, že Brazília sa potom obráti na iné trhy. „USA síce nakúpia kávu z Kolumbie, Hondurasu, Peru či Vietnamu, avšak nie v brazílskych objemoch a za brazílsku cenu,“ dodal Nugent.



Rovnaké očakávania zverejnili aj obchodníci s kávou. Každá alternatíva voči brazílskej káve bude podľa nich drahšia. „Jednotlivé krajiny najradšej kupujú od Brazílie, pretože tá ponúka podstatne lepšie finančné podmienky,“ povedal riaditeľ jednej z obchodných spoločností na americkom západnom pobreží.



Totožné vyjadrenia prišli od brazílskych obchodníkov s touto komoditou. Paulo Armelin, jeden z veľkých brazílskych producentov, ktorý predáva priamo do amerických pražiarní, povedal, že jeho odberatelia nebudú schopní zaplatiť za dodávky, ak sa na ne začne uplatňovať 50-percentné clo. „Budeme sa musieť poobzerať po iných trhoch, napadá mi napríklad Nemecko,“ dodal.



Nádejou je fakt, že USA produkujú veľmi nízke percento z celkovo spotrebovanej kávy. Kávovníky sa pestujú iba na Havaji a zopár fariem je v Kalifornii.



Americký minister obchodu Howard Lutnick v júni uviedol, že niektoré komodity, ktoré sa v USA produkujú v malej miere, ako sú tropické ovocie či niektoré koreniny, by mohli byť z ciel vylúčené. Všetko však podľa neho bude závisieť od rokovaní s krajinami, kde je produkcia vyššia.