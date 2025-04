Trumpove clá predstavujú pre Nemecko trojitú hrozbu

Mníchov 3. apríla (TASR) - Zavedenie recipročných ciel americkým prezidentom Donaldom Trumpom predstavuje pre Nemecko trojitú hrozbu. Tvrdí to Lisandra Flachová z nemeckého ekonomického inštitútu Ifo, ktorú citovala agentúra DPA.



Nemecko by mohlo v dôsledku ciel očakávať spočiatku pokles hospodárstva o 0,3 %. Flachová však upozornila, že najväčšia európska ekonomika, ktorá je vysoko závislá od vývozu napríklad áut a chemických výrobkov, bude v dôsledku Trumpovej politiky čeliť problémom aj v ďalšom období, a to z troch rôznych strán.



Po prvé, utrpí nemecký export na americký trh, ktorý je najväčším trhom pre kľúčový nemecký automobilový priemysel. Po druhé, vplyv Trumpových ciel na čínsku ekonomiku pravdepodobne spôsobí výrazný pokles nemeckého exportu aj do Číny. A po tretie, nemecké výrobky budú s veľkou pravdepodobnosťou čeliť silnej konkurencii čínskych firiem, ktoré po uvalení ciel zo strany USA budú hľadať nové trhy pre svoje produkty.



„Kľúčovou otázkou je, ako budú ostatné štáty reagovať, a to nielen na americké clá, ale celkovo na rastúci protekcionizmus,“ povedala Flachová. „V najhoršom možnom prípade by eskalácia sporu mohla obchod úplne zablokovať,“ dodala.