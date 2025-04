Trumpove clá sa blížia, Američania zvýšili v 1. štvrťroku nákup áut

Washington 2. apríla (TASR) - Predaj áut v Spojených štátoch zaznamenal v 1. kvartáli rast o takmer 5 %, keď nahor išli čísla pri takmer všetkých automobilkách. Za rastom sú očakávania výrazného zvýšenia ciel na dovoz áut zo zahraničia, čo Američanov presvedčilo, aby kúpili auto skôr, než sa priemerná cena zvýši o tisícky dolárov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Celkovo sa v USA predalo v 1. štvrťroku 3,91 milióna áut, čo medziročne predstavuje rast o 4,8 %. Jednotkou na trhu bola americká automobilka General Motors (GM), ktorej objem predaja vzrástol v 1. štvrťroku medziročne o 17 % na 693.363 vozidiel. Predaje potiahol najmä vysoký dopyt po jej zatiaľ cenovo dostupných SUV, ako je napríklad Chevrolet Trax, ktorý firma vyrába v Južnej Kórei.



Vyššie predaje v USA hlásia aj ázijské automobilky ako Hyundai, Kia, Honda, Nissan a Toyota, aj keď tempo rastu bolo ďaleko za rastom v prípade GM. Objem predaja spoločnosti Hyundai na americkom trhu vzrástol v 1. štvrťroku o 10 % a firmy Kia o 11 %. Honda predala v USA v 1. kvartáli medziročne o 5,3 % viac áut, Nissan o 5,7 % a zvýšil sa aj predaj vozidiel Toyoty, avšak iba o necelé percento.



Naopak, americká automobilka Ford vykázala medziročne mierny pokles predaja za 1. štvrťrok, podľa spoločnosti sa však pod to podpísalo ukončenie predaja niektorých modelov. Ford predal v 1. kvartáli v USA 501.291 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 1,3 %.



Clá Donalda Trumpa, ktoré by mali začať platiť od 3. apríla, výrazne zvýšia ceny automobilov dovážaných do USA, čo sa odrazí aj na objeme ich dovozu. Okrem toho Trump pripravuje oznámenie recipročných ciel, ktoré môžu výrazne zasiahnuť dovoz ďalších produktov z rôznych krajín sveta. Predpokladaná vyššia inflácia v dôsledku dovozných ciel sa podľa analytikov pravdepodobne odrazí na objeme predaja áut v USA za celý rok 2025.