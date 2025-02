Trumpove clá stlačili kurz eura na viac než dvojročné minimum

Frankfurt nad Mohanom 3. februára (TASR) - Kurz eura klesol v pondelok na najnižšiu úroveň za viac než dva roky. Dôvodom sú rastúce obavy z eskalácie obchodných sporov medzi Spojenými štátmi a niektorými krajinami. Informovala o tom agentúra DPA.



Kurz eura klesol v pondelok na 1 EUR/1,0141 USD, čo predstavuje najslabší kurz jednotnej európskej meny od novembra 2022. Neskôr sa mierne korigoval na 1 EUR/1,0245 USD. Aj to však znamená oproti piatku (31. 1.) slabší kurz, a to o viac než jeden cent.



Tlak na euro rastie od novembra, keď v amerických prezidentských voľbách zvíťazil republikán Donald Trump, ktorý voličom sľúbil tvrdý postoj voči obchodným partnerom, najmä zavedenie ciel. Vtedy kurz eura dosahoval približne 1 EUR/1,09 USD.



Trump svoje sľuby splnil a uplynulý víkend podpísal zavedenie 25-percentných dovozných ciel na kanadský a mexický tovar a 10-percentných ciel na dovoz z Číny. Výnimku v prípade Kanady urobil iba pri energetických produktoch, od ktorých sú USA do veľkej miery závislé a na tie uvalil clo na úrovni 10 %. Clá vstúpia do platnosti v utorok 4. februára.



Navyše, Trump pripravuje zavedenie ciel aj na tovary z Európskej únie. Keď v piatok dostal otázku, či sa plánuje zamerať aj na produkty z EÚ, odpovedal "určite".