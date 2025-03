Trumpové clá tvrdo zasiahnu výrobcov tequily v Mexiku

Guadalajara 8. marca (TASR) - Výrobcovia tequily v Mexiku zostali tento týždeň v šoku po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil na stredoamerický štát plošné clá vo výške 25 %. V minulom roku vyviezli totiž viac ako dve tretiny svojej produkcie do USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa údajov mexickej regulačnej rady pre tequilu, až 335 miliónov litrov z takmer 500 miliónov litrov populárneho alkoholického nápoja smerovalo minulý rok do USA.



"Možné zvýšenie cien tequily v Spojených štátoch po zavedení ciel by mohlo podporiť jej nahradenie inými alkoholickými nápojmi," povedala Ana Cristina Villalpando Fonseca, riaditeľka národnej komory výrobcov tequily (Cámara Nacional de la Industria Tequilera, CNIT).



Upozornila, že clá môžu ovplyvniť celý dodávateľský reťazec od producentov agáve cez závody na výrobu tequily až po fľaškovanie a prepravu. Toto odvetvie v Mexiku zamestnáva viac ako 100.000 ľudí.



V USA je tequila veľmi populárna, z čoho ťažili aj niektoré americké celebrity, ktoré si zarobili na reklame. V roku 2020 sa k nim pridal aj technologický miliardár Elon Musk, ktorý uviedol na trh limitovanú edíciu Tesla Tequila.



V januári 2025 vývoz tequily vyskočil o 34,6 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka, hoci CNIT tento nárast pripísala hromadeniu zásob pred predpokladanými clami.



CNIT uviedla, že bude podporovať expanziu na ďalšie trhy v zahraničí. A verí mexická vláda prijme opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť vplyv ciel na výrobcov.