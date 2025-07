Trumpove clá zatienili stretnutie šéfov financií skupiny G20 v Afrike

Durban 17. júla (TASR) - Južná Afrika vyzvala členov skupiny G20 na spoluprácu pri riešení globálnych problémov vrátane rastúcich obchodných bariér. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTÉ.



Skupinu G20 tvorí 19 krajín a Európska únia. Celkovo ekonomiky G20 predstavujú 85 % svetového hrubého domáceho produktu, 80 % medzinárodného obchodu a dve tretiny svetovej populácie



G20, ktorá sa stala fórom pre spoluprácu v boji proti globálnej finančnej kríze z roku 2008, však už roky brzdia spory medzi kľúčovými aktérmi. Tie ešte zhoršila ruská vojna na Ukrajine a západné sankcie voči Moskve. Najnovšie rokovania ministrov financií a centrálnych bankárov G20 zatieňuje hrozba ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Hostiteľská Južná Afrika sa v rámci svojho predsedníctva G20 zameriava na presadzovanie africkej agendy s témami vrátane vysokých nákladov na kapitál a financovania opatrení v oblasti zmeny klímy.



Juhoafrický minister financií Enoch Godongwana v úvodnom prejave vyhlásil, že G20 musí zabezpečiť strategické globálne vedenie a spoluprácu tvárou v tvár náročným výzvam.



„Máme kľúčovú úlohu pri oživení a posilnení multilateralizmu podporou inkluzívneho dialógu, posilnením spolupráce založenej na pravidlách a presadzovaním kolektívnej akcie pri globálnych výzvach, ktoré žiadna krajina nedokáže vyriešiť sama,“ povedal.



Pretrvávajú však pochybnosti o schopnosti účastníkov stretnutia v Durbane spoločne riešiť tieto a ďalšie problémy. Cieľom skupiny G20 je koordinovať politiky, ale jej dohody nie sú záväzné.



Americký minister financií Scott Bessent sa na dvojdňovom stretnutí nezúčastní. To je už jeho druhá neúčasť na podujatí G20 po tom, ako vynechal februárové stretnutie v Kapskom Meste, kde chýbali aj predstavitelia Číny, Japonska a Kanady. USA majú pritom na konci roka prevziať rotujúce predsedníctvo G20.



USA na stretnutiach bude zastupovať štátny tajomník Michael Kaplan.



Trumpova colná politika roztrhala pravidlá globálneho obchodu a zatienila ekonomické vyhliadky. A jeho hrozby ďalších ciel vyvolali obavy z fragmentácie na globálnych fórach.



Šéf nemeckej Bundesbanky Joachim Nagel varoval, že ak Tump uvalí na Európsku úniu clá vo výške 30 %, nevylučuje recesiu v Nemecku v roku 2025.



Trumpove útoky na predsedu amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromea Powella vyvolali v Durbane tiež obavy, pričom Nagel varoval pred zasahovaním do nezávislosti centrálnych bánk.



Pokiaľ ide o širší program, generálny riaditeľ ministerstva financií Južnej Afriky Duncan Pieterse povedal, že skupina dúfa, že do konca stretnutí vydá prvé komuniké v rámci juhoafrického predsedníctva G20.



G20 naposledy dokázala spoločne vydať komuniké pred rokom.