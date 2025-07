Trumpove colné hrozby vedú Brazíliu k posilneniu vzťahov s BRICS

Londýn 27. júla (TASR) - Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá proti Brazílii vedú k ďalšiemu posilneniu vzťahov juhoamerického štátu s partnermi v rámci zoskupenia BRICS. Vyhlásil to špeciálny poradca brazílskeho prezidenta pre medzinárodné otázky Celso Amorim v rozhovore, ktorý zverejnil v nedeľu britský denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Trumpove kroky „posilňujú vzťahy s BRICS“, pretože Brazília „chce mať diverzifikované vzťahy a nezávisieť od jednej krajiny“, povedal Amorim a zdôraznil, že brazílske orgány majú v úmysle užšie spolupracovať aj s inými krajinami v Európe, Ázii a Južnej Amerike. Vyjadril tiež názor, že výroky amerického lídra o súdnom procese s bývalým brazílskym prezidentom Jairom Bolsonarom (2019 - 2022) sú zasahovaním do vnútorných záležitostí krajiny v koloniálnom duchu.



Trump oznámil, že od 1. augusta zavedie 50-percentné clá na brazílske tovary. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa zaviazal, že bude reagovať rovnakou mierou, ak Trump do konca júla svoje rozhodnutie neprehodnotí.



História skupiny BRICS siaha do roku 2006. Jej názov je odvodený od začiatočných písmen zakladajúcich členských krajín Brazílie, Ruska, Indie a Číny, ku ktorým sa v roku 2011 pripojila Juhoafrická republika. Začiatkom roka 2024 sa zoskupenie rozšírilo o Irán, Etiópiu, Egypt a Spojené arabské emiráty, tento rok v januári sa pridala Indonézia.