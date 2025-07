Trumpove dovozné clá môžu v JAR zrušiť zhruba 100.000 pracovných miest

Johannesburg 16. júla (TASR) - Dovozné clá, ktoré americký prezident Donald Trump plánuje uvaliť od augusta na Južnú Afriku, môžu v krajine spôsobiť stratu približne 100.000 pracovných miest. Uviedol to v stredu guvernér juhoafrickej centrálnej banky Lesetja Kganyago s tým, že najviac ohrozenými pozíciami sú tie v automobilovom a poľnohospodárskom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kganyago pre miestnu rozhlasovú stanicu 702 povedal, že následky Trumpom plánovaných 30-percentných ciel na tovary z Južnej Afriky môžu byť pre niektoré sektory mimoriadne. „Najmä pre poľnohospodárstvo môžu byť dôsledky devastačné, pretože tento sektor zamestnáva veľký počet ľudí s nízkou kvalifikáciou. Clá zasiahnu najmä producentov citrusového ovocia, stolového hrozna a vín,“ dodal guvernér.



S obrovskými problémami počíta aj automobilový sektor. Podľa posledných štatistík, na ktoré sa Kganyago odvolal, už po oznámení dovozných ciel na autá v apríli tohto roka klesol vývoz áut z Južnej Afriky do USA o viac než 80 %. „Ak nenájdeme alternatívu, môžeme prísť približne o 100.000 pracovných miest,“ dodal. Podľa zdrojov z agrosektora je iba v oblasti produkcie citrusového ovocia ohrozených zhruba 35.000 miest.



Pritom už teraz je nezamestnanosť v Južnej Afrike jedna z najvyšších na svete. Oficiálna miera nezamestnanosti dosiahla v 1. štvrťroku tohto roka 32,9 % a neoficiálne presahuje 43 %.



V prípade mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla miera nezamestnanosti v 1. kvartáli oficiálne 62,4 %. To znamená najvyššiu nezamestnanosť za tri roky.