Trumpove hrozby clami voči európskym štátom poslali nahor zlato
Ceny zlata a striebra dosiahli rekordné maximá po hrozbe amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie nové clá na osem európskych krajín, ktoré sú proti jeho zámeru prevziať Grónsko.
Londýn 19. januára (TASR) - Ceny zlata a striebra dosiahli rekordné maximá po hrozbe amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie nové clá na osem európskych krajín, ktoré sú proti jeho zámeru prevziať Grónsko. Cena zlata v pondelok dosiahla 4689,39 USD (4036,66 eura) za uncu a striebro vzrástlo na 94,08 USD za uncu. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.
Drahé kovy sa v časoch neistoty považujú za bezpečné aktíva. Spor o budúcnosť Grónska sa vyostril po hrozbe dodatočných ciel zo strany USA a správach, že Európska únia sa pripravuje na odvetu.
Trump v sobotu (17. 1.) pohrozil clami vo výške 10 % na tovary z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska od 1. februára s tým, že neskôr by sa mohli zvýšiť na 25 %.
Správy naznačujú, že EÚ zvažuje reakciu balíkom ciel na dovoz z USA v hodnote 93 miliárd eur. Pre obavy z globálneho napätia a ekonomickej neistoty cena zlata už v minulom roku vzrástla o viac ako 60 %.
(1 EUR = 1,1617 USD)
