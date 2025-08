Trumpove nové clá niektorým krajinám uľavili, no akcie a dolár klesajú

Washington 1. augusta (TASR) - Nové clá amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovoz do USA z desiatok krajín vyvolali v piatok úľavu u tých, ktorí dosiahli dohodu o ich znížení. Ale iní vyjadrili sklamanie alebo frustráciu z vyšších ciel, ako Trump pôvodne navrhoval. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Nové colné sadzby majú nadobudnúť účinnosť 7. augusta, ale neistota týkajúca sa toho, čo by Trump mohol urobiť ďalej, pretrváva. V prípade Číny, ktorá má s USA najväčší obchodný prebytok, je budúcnosť nejasná po tom, čo rokovania začiatkom tohto týždňa v Štokholme nepriniesli žiadnu dohodu. Trump sa zatiaľ nevyjadril, či Pekingu predĺži od 12. augusta pauzu na vysoké clá.



Reakcia finančných trhov bola v piatok ráno tlmená. Referenčné indexy v Ázii klesli, pričom juhokórejský index Kospi sa znížil takmer o 4 % po tom, čo bola colná sadzba pre tohto spojenca USA stanovená na 15 %. Americký dolár sa oslabil voči japonskému jenu a obchodoval sa za viac ako 150 jenov za dolár.



Kanada a Švajčiarsko vyjadrili ľútosť a sklamanie z ciel. Trump zvýšil totiž clá na tovar od severného suseda z 25 % na 35 % s platnosťou od piatka. Pre Švajčiarsko stanovil clo vo výške 39 %, čo je viac ako jeho pôvodný návrh 31 %.



Na mnohé položky z kanadského exportu sa však vzťahuje dohoda medzi USA, Mexikom a Kanadou a nie sú naň uvalené žiadne clá. Na druhej strane, oceľ, drevo, hliník a autá však podliehajú ešte vyšším clám.



Tovar z bližšie neurčených ďalších krajín čelí dovoznému clu vo výške 40 %. Novozélandskí predstavitelia v piatok uviedli, že budú naďalej lobovať u Trumpa, aby im znížil clo z 15 % na pôvodne plošné clo vo výške 10 %, ktoré zaviedol v apríli.



Podľa údajov amerického obchodného zástupcu mal Nový Zéland v roku 2024 s USA obchodný prebytok vo výške 1,1 miliardy USD (961,03 milióna eur). Podľa ministra obchodu Todda McClaya novozélandskí vývozcovia hlásili, že by mohli absorbovať 10-percentné clo alebo ho preniesť na amerických spotrebiteľov, ale jeho zvýšenie „zmení rovnicu“.



Ani Nový Zéland, ani jeho sused Austrália neuzavreli s Trumpovou administratívou colné dohody. Austrálsky vývoz ocele a hliníka čelí od júna 50-percentnému clu.



Austrálsky minister obchodu Don Farrell skonštatoval, že 10-percentné clo na austrálsky vývoz do USA je potvrdením „pokojných rokovaní“ jeho vlády. Napriek tomu sa domnieva, že táto úroveň nie je opodstatnená, keďže USA vyvážajú do Austrálie dvakrát toľko, koľko dovážajú a Austrália nemá žiadne clá na americký vývoz.



Japonsko dosiahlo s Trumpom dohodu o cle vo výške 15 %. Japonská vláda bude teraz naliehať na americkú stranu, aby urýchlene zaviedla opatrenia z nedávnej dohody vrátane zníženia ciel na automobily a autodiely.



Taiwan ešte nezačal záverečné rokovania s americkou stranou pre ťažkosti s harmonogramom. Dúfa preto, že colná sadzba pre ostrov sa po záverečnom kole rokovaní ešte zníži.



Trumpova administratíva znížila clo pre Taiwan na 20 % z pôvodne navrhovaných 32 %. Taiwan je kľúčovým dodávateľom pokročilých polovodičov potrebných pre mnohé produkty a technológie.



(1 EUR = 1,1446 USD)