Trumpovi poradcovia navrhujú 20-percentné clá na väčšinu dovozu

Washington 1. apríla (TASR) - Tím amerického prezidenta Donalda Trumpa vypracoval návrh na uvalenie ciel vo výške približne 20 % na väčšinu dovozu do USA. Uviedol to v utorok denník Washington Post s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



Trhy a spotrebitelia s napätím čakajú na podrobnosti o recipročných clách, ktoré avizoval prezident Trump.



Trump sľúbil, že svoj rozsiahly plán predstaví v stredu 2. apríla. V nedeľu (30. 3.) povedal, že clá budú zamerané na všetky krajiny. V pondelok (31. 3.) Biely dom dodal, že každá krajina, ktorá sa k USA správa nespravodlivo, by mala očakávať clá. Podľa dvoch predstaviteľov administratívy dostal Trump „viacero“ návrhov a ešte sa nerozhodol.



Prezident predtým opakovane vyhlasoval, že recipročné clá budú rovnaké ako tie, ktoré uvalili zámorské štáty na americký export. Naznačil však tiež, že niektoré krajiny možno dostanú výnimku. Podľa poradcov Bieleho domu konečné rozhodnutie ešte nepadlo.



Trumpova administratíva údajne zvažuje tiež použitie biliónov dolárov, ktoré očakáva v rámci nových príjmov z dovozu, na daňové úľavy alebo refundácie, uviedli noviny s odvolaním sa na tri nemenované zdroje.



Americký prezident už uvalil clá vo výške 25 % na hliník, oceľ a autá a zvýšil clá na všetok tovar z Číny na 20 %.