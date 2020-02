Trussová: Británia chce rozsiahle zníženie ciel v dohode s USA

Londýn 6. februára (TASR) - Británia sa bude snažiť dosiahnuť rozsiahle zníženie ciel v rámci obchodnej dohody so Spojenými štátmi. Uviedla to vo štvrtok ministerka obchodu Liz Trussová, ktorá zároveň stanovila všeobecné ciele svojej post-brexitovej snahy o zabezpečenie nových dohôd o voľnom obchode.



„Dohoda o voľnom obchode zabezpečí komplexné, ďalekosiahle a vzájomne výhodné zníženie ciel, pričom bude brať do úvahy citlivé britské výrobky, čo zvýši britským firmám prístup na americký trh, zníži ceny a zvýši výber pre britských spotrebiteľov,“ uviedla Trussová v písomnom vyhlásení pre parlament.