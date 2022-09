Trussová predstavila plány na zmrazenie vysokých účtov za energie

Londýn 8. septembra (TASR) - Nová britská premiérka Liz Trussová vo štvrtok predstavila plány na zmrazenie závratne vysokých účtov domácností aj firiem za energie na dva roky, aby zmiernila krízu životných nákladov. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Povedala tiež, že schváli ďalšie ropné vrty v Severnom mori a zruší zákaz frakovania v snahe zvýšiť domáce dodávky energie v Spojenom kráľovstve. Proti tomu sa postavili ochrancovia životného prostredia. A uviedla, že vláda prehodnotí pokrok, pokiaľ ide o britský cieľ dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050.



Trussová vo štvrtok Dolnej snemovni povedala, že priemerné účty domácností za energie pre typický rodinný dom nebudú vďaka zmrazeniu cien vyššie ako 2500 libier (2889,84 eura) ročne.



Tieto účty mali od októbra vzrásť na 3500 GBP ročne, čo by bol trojnásobok nákladov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Účty raketovo stúpajú v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a ekonomických otrasov po vypuknutí ochorenia COVID-19 a brexite.



Domácnosti dostanú aj zľavu 400 GBP, ktorú im začiatkom tohto roka sľúbila predchádzajúca vláda na čele s Borisom Johnsonom.



Aj firmy a verejné inštitúcie, ako sú nemocnice a školy, dostanú podporu, ale na šesť mesiacov a nie na dva roky.



Vláda tvrdí, že cenový strop na energie zníži prudko rastúcu infláciu v Spojenom kráľovstve o 4 až 5 percentuálnych bodov. Miera inflácie dosiahla v júli 10,1 % a očakáva sa, že do konca roka stúpne na 13 %.



Vláda neuviedla, koľko bude cenový strop stáť, ale podľa odhadov by to malo byť viac ako 100 miliárd GBP.



Trussová odmietla výzvy opozície na zavedenie mimoriadnej dane na zisky ropných spoločností. Strop bude financovaný z prostriedkov štátnej pokladnice a pôžičky.



Premiérka sľúbila tiež "cielenú podporu" zraniteľným odvetviam po skončení sa platnosti tohto systému. Vláda sa bude snažiť identifikovať, ktoré sektory potrebujú podporu do troch mesiacov, dodala.



Trussová sa vyhla zverejneniu podrobností o tom, ako bude plán financovaný, čo je kľúčová obava, ktorá v auguste ovplyvnila britský trh so štátnymi dlhopismi. Trhy budú musieť počkať až mesiac, kým nový minister financií Kwasi Kwarteng tieto plány vysvetlí.



(1 EUR = 0,8651 GBP)