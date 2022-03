Trussová vyzvala štáty G7 na zákaz dovozu ruskej ropy a plynu

Washington 9. marca (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v stredu vyzvala všetky štáty skupiny priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7), aby zakázali dovoz ropy a plynu z Ruska. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Musíme pridať v sankciách," vyhlásila Trussová na spoločnej tlačovej konferencii s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Dodala, že okrem zákazu dovozu ropy a plynu z Ruska je potrebné aj úplné odstrihnutie ruských bánk od medzibankového platobného systému SWIFT.



Trussová ocenila jednotu transatlantických partnerov voči ruskej agresii na Ukrajine. "Prekvapili sme (ruského prezidenta Vladimira) Putina našou jednotou a tvrdosťou sankcií," povedala britská ministerka. Podľa nej je však potrebné urobiť viac, aby ruská invázia na Ukrajinu zlyhala.



Spojené štáty v utorok ohlásili zákaz dovozu plynu a ropy z Ruska. Pridala sa k nim aj Kanada a s prísľubom ukončiť dovoz v priebehu roka aj Británia.



Ostatní členovia zoskupenia G7 – Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Japonsko – zatiaľ takýto krok neurobili. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v pondelok povedal, že zákaz dovozu ropy z Ruska by mohol ohroziť energetickú bezpečnosť Európy.



"Opatrenia, ktoré sme prijali, ekonomicky vymazali 30-ročný pokrok Ruska v jeho svetovej integrácii," povedal na tlačovej konferencii Blinken. Americký minister zahraničných vecí tiež odsúdil Rusko za to, že nezaistilo bezpečný odchod civilistov z obliehaných ukrajinských miest. Návrh Moskvy, aby koridory pre Ukrajincov viedli iba do Ruska alebo Bieloruska, označil Blinken za absurdný.