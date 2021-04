Trvalo udržateľná móda F&F

Bratislava 16. apríla (OTS) - Módna značka F&F prináša novinku v podobe kolekcie oblečenia Made Mindfully . Kedykoľvek nakupujúci uvidí v obchode Tesca logo s týmto označením, napovie mu, že dané oblečenie bolo vyrobené zodpovedným spôsobom s ohľadom na ochranu životného prostredia a vzácnych zdrojov našej planéty.“ hovorí, prevádzková manažérka tímu F&F na Slovensku.Značka F&F si získava dôveru zákazníkov vďaka svojim silným etickým hodnotám, ktoré oceňujú aj čoraz prísnejší zákazníci, kladúci dôraz na ochranu vzácnych zdrojov našej planéty. Odevy F&F sú nielenže ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu, ale prinášajú zákazníkom Tesca hneď viacero výhod: dobre vyzerajú, príjemne sa nosia a sú cenovo dostupné.Zodpovedný prístup F&F potvrdzuje nová kolekcia Made Mindfully . Prináša napríklad jarné šaty vyrobené zo 100 % bio bavlny. Rovnako tak je 100 % bio bavlna využívaná napríklad aj pri výrobe bavlneného oblečenia pre dojčatá, ktoré patrí do rovnakej kolekcie. Navyše, kolekcia Made Mindfully zahŕňa aj ďalšie detské oblečenie či džínsy pre dámy aj pánov.Tesco sa popri ochrane životného prostredia naďalej sústredí na to, aby oblečenie F&F zostalo čo najdostupnejším aj cenovo. „“ spresňujeVo svojom podnikaní sa Tesco neustále pozerá na trvalú udržateľnosť, a to naprieč všetkými oblasťami, v ktorých pôsobí. Len v uplynulom roku reťazec dokázal zužitkovať 52 miliónov plastových fliaš – ich recyklované vlákna použil práve v odevoch F&F, či už v plavkách alebo napríklad vo svetroch. Ďalším príkladom zodpovedného prístupu Tesca je program opakovaného využívania vešiakov F&F, keď sa do predajní reťazca vracajú vešiaky , ktoré sú použité na nové oblečenie.