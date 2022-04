Trvalo udržateľná výroba piva z Hurbanova

Bratislava 22. apríla (OTS) - Ak ste vášniví pivári alebo príležitostní zodpovední konzumenti piva, v kolobehu udržateľného pivovarníctva máte priam nenahraditeľnú úlohu. Pri príležitosti Dňa Zeme, sme sa pozreli na postupy v známom hurbanovskom pivovare, ktorých stredobodom je ochrana životného prostredia a podpora domácich poľnohospodárov.Príbeh hurbanovského piva, ktorý sa píše od roku 1969, sa začína práve tu. Udržateľné pestovanie sladovníckeho jačmeňa, je alfou a omegou tradičnej pivovarníckej výroby. Odvíja sa od neho nezameniteľná chuť, farba a telo dobre vychladenej desiatky či dvanástky, na ktorú ste zvyknutí u vášho obľúbeného výčapníka. Aj preto pivovar v Hurbanove výrobu piva poctivo zakladá na udržateľných procesoch, ktoré garantujú jedinečnú chuť výsledného produktu. Tamojšia sladovňa je súčasťou globálneho projektu spoločnosti Heineken, ktorého cieľom je podporiť udržateľné pestovania jačmeňa. V rámci iniciatívy „Načapuj si lepší svet” tak HEINEKEN Slovensko podporuje domácich poľnohospodárov a takmer všetky suroviny, ktoré dnes potrebuje k výrobe piva (voda, slad, kvasinky) sú slovenského pôvodu. Výnimkou je chmeľ, ktorý sa na Slovensku, žiaľ, pestuje iba na posledných 38 hektároch a je ho potrebné dovážať z okolitých krajín.Viac ako polovica zo 141 000 ton jačmeňa, ktorú jeden z našich najznámejších pivovarov v roku 2021 nakúpil, pochádzala z udržateľného poľnohospodárstva. Vyše 80 % bolo od domácich pestovateľov. Všetci partneri sa pri spolupráci s lídrom na pivnom trhu musia riadiť tzv. Dodávateľským kódexom, ktorým sa zaviazali k dodržiavaniu ľudských práv, vysokých štandardov v oblasti obchodného správania a k úcte k životnému prostrediu. V rámci hľadania odpovedí na klimatické zmeny, spoločnosť aktívne rieši aj dopyt po nových odrodách sladovníckeho jačmeňa na výrobu kvalitného sladu. „Snažíme sa o synergiu medzi pestovateľmi jačmeňa, šľachtiteľmi nových odrôd a nami ako spracovateľmi. Dôraz kladieme na princípy trvalej udržateľnosti, ale aj efektivity pestovania a dosiahnutia potrebnej kvality pre našu sladovňu. Od roku 2015 už takto našlo uplatnenie päť nových odrôd, ktoré sa zaradili na medzinárodnú listinu odrôd HEINEKEN,“ deklaruje Tomáš Ševčík, manažér hurbanovskej sladovne.Voda tvorí viac ako 95 % piva a pivovary sú jej veľkí spotrebitelia. Ten v Hurbanove patrí medzi celosvetovú špičku v znižovaní objemu vody, ktorú minie na výrobu hektolitra piva. Minulý rok ju znížil na úroveň 3,08 hektolitrov vody na hektoliter piva. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o takmer 7 %. Na samotnú výrobu piva sa používa kvalitná voda z artézskych studní, vyvierajúcich priamo pod areálom pivovaru. Za zmienku stojí aj vlastná čistička odpadových vôd, do ktorej smeruje 100 % odpadovej vody. Vyčistená voda sa vďaka tejto investícii vracia do vodovodného kolobehu bez toho, aby narušila prirodzenú rovnováhu životného prostredia. Jej súčasťou je aj bioplynová stanica, ktorá zachytáva bioplyn ako obnoviteľný zdroj a následne ho využíva na výrobu elektrickej energie. Počas jedného roka tak pivovarníci dokážu vyprodukovať až 1 000 kilowatt hodín zelenej energie. „Sme zároveň prvou sladovňou v portfóliu našej spoločnosti, ktorá má zabezpečené dodávky elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2023 bude elektrická energia bez emisií aj v celom pivovare,“ vysvetľuje manažér sladovne.Udržateľnosť sa v pivovare skloňuje aj pri samotnom varení piva, pri ktorom sa odparujú horúce pary. Nepúšťajú ich von komínom, ale zachytávajú a zohrievajú nimi vodu. Vďaka tomu mohli rapídne znížiť spotrebu zemného plynu. Rovnako zachytávajú aj oxid uhličitý, ktorý vzniká pri kvasení. Čistia ho a používajú opätovne. Až 77,9 % jeho spotreby v pivovare pochádza z rekuperácie. Na svoje si prídu aj hospodárske zvieratá, ktoré konzumujú časť vedľajších rastlinných produktov z výroby piva. Ide napríklad o jačmenné plevy, odpadové kvasnice a mláto, ktoré sú plné bielkovín, vitamínov a živín. Pivovar ich dodáva lokálnym farmárom a poľnohospodárom. „Keďže cítime silný trend poklesu živočíšnej výroby na Slovensku, intenzívne hľadáme aj nové možnosti zhodnocovania vedľajších produktov našej výroby. Ide totiž o 20 000 ton krmovín. Do úvahy prichádza výroba produktov na energetické účely alebo výstavba ďalšej bioplynovej stanice pre tento výrobný odpad,“ prezrádza nové plány udržateľnosti Tomáš Ševčík. Spoločnosť dala zároveň prísľub, že do roku 2025 nebude žiaden odpad z výroby vyvážať na skládku.Trvalá udržateľnosť ide ruka v ruke s prepravou tovaru a surovín, ktorá je významnou súčasťou zaťaženia životného prostredia. Mimoriadny ohľad berie líder na slovenskom pivnom trhu na znižovanie emisií CO2, ktoré si dal za jeden z primárnych cieľov aj v rámci svojej globálnej stratégie. V tejto súvislosti spoločnosť vyhlásila uhlíkovú neutralitu vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040.V Hurbanove nedávno uviedli do prevádzky aj nové silo na kryštálový cukor. Vďaka nemu sa tekutý cukrový sirup namiesto dovážania vyrába priamo v pivovare. Ročne tak emisie CO2 z dopravy tejto suroviny znížia o dve tretiny. Vďaka rozšíreniu flotily o LNG kamión v primárnej logistike, ušetrí spoločnosť 11 458,95 kg CO2 za jeden rok. Ušetrené množstvo CO2 môžeme prirovnať ku množstvu CO2, ktoré vyprodukuje desať kamiónov na dieselový motor za jeden rok. V logistike sa stále viac využíva aj železničná doprava.Viete si predstaviť 100 ton plastu? Presne toľko sa dá ročne ušetriť skrátením krku na PET fľašiach. Spotrebu plastov dlhodobo znižujú aj pri balení nápojov a ich distribúcii.Ani v momente, keď sa pivo dostane na pulty obchodov a k vysmädnutému spotrebiteľovi, sa jeho udržateľná cesta nekončí. Začína sa nemenej dôležitá fáza – recyklácia. Tá nastupuje hneď po tom, ako si svoje pivo vychutnáme v pohodlí domova.Systém zálohovania platný na Slovensku od januára 2022, je veľkou nádejou, že drvivá väčšina cirkulovaných obalov bude recyklovaná. Zálohovanie PET fliaš a tzv. systém „can to can“ pri plechovkách, k tomu dávajú najlepšie predpoklady. Tu vstupuje do hry každý z nás, či už vášnivý pivár, príležitostný fanúšik piva alebo zodpovedný konzument. Navrátiť recyklovateľné obaly do obehu je našou nenahraditeľnou úlohou v rámci trvalej udržateľnosti celého produkčného procesu: od zrnka jačmeňa až po pohár piva v ruke a tak stále dookola.