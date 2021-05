Trvalý kurzarbeit prešiel sociálnym výborom bez pozmeňujúcich návrhov

Bratislava 3. mája (TASR) – Vládny návrh zákona o trvalom kurzarbeite prešiel sociálnym výborom bez pozmeňujúcich návrhov. Pre TASR to uviedla predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci Jana Žitňanská (Za ľudí) po pondelkovom zasadnutí výboru.



"Je pripravený jeden (pozmeňujúci návrh, pozn. TASR) do pléna, o ktorom ešte bude hovoriť koaličná rada," načrtla Žitňanská s tým, že teda k drobným úpravám v zákone ešte môže dôjsť.



Na výbore sa ďalej riešili informácie o aktuálnom stave zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID-19. "S radosťou som prijala informáciu, že z 286 zariadení, ktoré boli covidovými ešte v januári, je k dnešnému dňu len 13, čiže ten počet klesá," podotkla predsedníčka výboru. Dôvodom je zrejme očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



Žitňanská sa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) pýtala na stav zamestnancov v ZSS, keďže je všeobecne známe, že sú vyčerpaní. "Pán minister ma ubezpečil, že vníma túto situáciu veľmi pozorne s tým, že asi 600 dobrovoľníkov je pripravených po Slovensku kedykoľvek nastúpiť do ZSS," tlmočila Žitňanská s tým, že nedá sa však spoľahnúť len na dobrovoľníkov, ale treba sa touto témou zaoberať aj vážne, zatraktívniť toto povolanie a zariadiť, aby bolo v takýchto zariadeniach viacero zdravotných sestier. "A, samozrejme, musia byť aj patrične ohodnotení, pretože ide o veľmi náročnú prácu," dodala Žitňanská.



Krajniak podľa slov predsedníčky na výbore tiež ubezpečil poslancov, že rezort vydal nariadenie, aby boli umožnené návštevy v ZSS za podmienky dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Žitňanská tiež podotkla, že Krajniak deklaroval, že rezort sa stará i o to, aby mali klienti ZSS zabezpečené rôzne služby, ako sú napríklad kadernícke služby.