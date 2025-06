Trvanie absolventskej praxe sa neskráti

Bratislava 3. júna (TASR) - Trvanie absolventskej práce sa neskráti najmenej na dva mesiace a maximálne na štyri mesiace bez možnosti jej predlženia a opakovaného vykonávania. Nezvýši sa ani príspevok za absolventskú prax na 40 % minimálnej mzdy, čo by v roku 2025 predstavovalo sumu 326,40 eura. Návrh novely zákona o službách zamestnanosti predložili opoziční poslanci Dávid Dej a Simona Petrík (obaja PS), plénum Národnej rady (NR) SR ho v utorok neposunulo do druhého čítania.



V súčasnosti prebieha absolventská prax najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov. Počas jej vykonávania úrady práce poskytujú absolventom škôl príspevok vo výške životného minima, pričom v roku 2024 to bolo 273,99 eura. Príspevok je určený najmä na úhradu nevyhnutných osobných výdavkoch spojených s vykonávaním absolventskej praxe.



„Skrátením minimálneho trvania praxe na dva mesiace chceme umožniť väčšiemu počtu absolventov absolvovať túto prax. Mnohí z nich sú odrádzaní dlhým minimálnym trvaním, čo môže byť pre nich príliš záväzné a nedostatočne ohodnotené. Vyšší príspevok, ktorý by predstavoval 40 % minimálnej mzdy, poskytne lepšie finančné podmienky pre absolventov, a tým zvýši motiváciu pre absolvovanie praxe,“ uviedli opoziční poslanci v dôvodovej správe.



Návrh mal zvýšiť atraktivitu absolventskej praxe, a tým podporiť väčší záujem absolventov stredných a vysokých škôl o tento program. Aktuálne majú totiž mladí absolventi bez pracovných skúseností nižšiu šancu na získanie zamestnania. Zamestnávatelia často vyžadujú nielen vzdelanie, ale aj praktické skúsenosti, ktoré absolventi získavajú práve prostredníctvom absolventskej praxe.