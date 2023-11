Tržby 10 najväčších slovenských zbrojoviek boli vyše 362 mil. eur

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenskému zbrojárskemu priemyslu sa v dôsledku vojny na Ukrajine a rastúceho dopytu európskych vlád zbrojiť svoje armády darí. Desať najväčších zbrojoviek na Slovensku v minulom roku dosiahlo tržby viac ako 362 miliónov eur, pričom drvivú väčšinu tržieb zbrojárskeho sektora tvoria firmy dvoch skupín, a to MSM Group a DMD Group. Vyplýva to z analýzy portálu FinStat týkajúcej sa tohto sektora v ČR a SR.



"Na trhu sa darilo najmä spoločnostiam, ktoré vyrábajú muníciu alebo vedeli promptne reagovať na rastúci dopyt aj reexportom vojenského tovaru. Najvyššie tržby na Slovensku dosahovali známe podniky ako Konštrukta - Defence, vyrábajúci húfnice Zuzana, alebo VOP Nováky, ktorý vyrába muníciu. Najvyššie zisky výrobca munície VOP Nováky, a to necelých 22 miliónov eur, čo je za posledné štyri roky najvyšší čistý zisk medzi slovenskými zbrojovkami," informoval FinStat.



V Česku boli dosiahnuté tržby oproti SR vyše štvornásobné - 1,4 miliardy eur. Český trh je však podľa FinStat menej koncentrovaný ako ten slovenský.



"Na Slovensku sme identifikovali 40 firiem, ktoré podnikajú v zbrojárskom priemysle. V Česku pôsobí 85 takýchto spoločností. Aj keď na českom a slovenskom trhu podnikajú desiatky spomínaných firiem, trh je do veľkej miery koncentrovaný medzi pár väčších holdingov či akciových spoločností, na Slovensku do skupín DMD Group a MSM Group," priblížil FinStat.



V prvej menovanej sú spoločnosti ako Konštrukta Defence vyrábajúca známe húfnice Zuzana, alebo ZTS - Špeciál vyrábajúca diely pre zbrojný priemysel. Konštrukta je podľa FinStatu zároveň dlhodobo najväčšou zbrojovkou na Slovensku. Pre vyšší dopyt zo strany Ukrajiny po húfniciach a oprave poškodenej techniky jej tržby narástli o 21 miliónov eur na vyše 84 miliónov eur. Jediným akcionárom skupiny je Ministerstvo obrany SR.



Najvyšší rast zaznamenal novácky výrobca munície VOP Nováky, ktorému medziročne hrubá marža vzrástla o vyše 36 percentuálnych bodov. Tá patrí do MSM Group, je väčšinovo vlastnená českým súkromným kapitálom. "Na Slovensku rentabilitu vlastného kapitálu potiahla hlavne novácka zbrojovka, ktorej vlastné imanie nafúklo čistý zisk o bezmála 22 miliónov eur na 40 miliónov. Rentabilita vlastného imania poskočila zo záporných 21 % na vyše 53 %," dodal FinStat.