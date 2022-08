Tržby a zisk BioNTech v 1. polroku vzrástli, ale v 2. kvartáli klesli

Mainz 8. augusta (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech zaznamenala za celý 1. polrok 2022 nárast tržieb aj zisku, aj keď v 2. kvartáli jej príjmy klesli viac, ako odhadovali analytici. Potvrdila tiež svoju prognózu celoročného obratu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Tržby spoločnosti, ktorá vyvinula spolu s americkým partnerom Pfizer široko používanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19, za celý 1. polrok vzrástli o 30,1 % na 9,57 miliardy eur. Jej čistý zisk sa zvýšil o 37,2 % na 5,37 miliardy eur.



Ale v samotnom 2. štvrťroku došlo k poklesu tržieb o 39,8 % na 3,2 miliardy eur a zisku o 40 % na 1,67 miliardy eur. Analytici očakávali za 2. kvartál tržby 4,01 miliardy eur.



Výrobca vakcíny to pripísal skutočnosti, že vývoj pandémie ochorenia COVID-19 "viedol k posunu objednávok, a tým aj ku kolísaniu štvrťročných tržieb". Výsledky za 2. kvartál ovplyvnila dohoda s Európskou komisiou o odložení dodávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na september namiesto obdobia jún - august.



Brusel v máji uviedol, že tento krok bol navrhnutý tak, aby sa včas vytvorili zásoby vakcín na jeseň a zimu.



BioNTech potvrdil svoju celoročnú predpoveď tržieb z predaja vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na rok 2022 v pásme od 13 do 17 miliárd eur. Informoval tiež, že klinické testy vakcíny prispôsobenej dvom subvariantom omikronu BA.4 a BA.5 sa začnú tento mesiac, ak ich schváli príslušný úrad. A prvé dávky by mohli byť dodávané od októbra.



"BioNTech verí, že vývoj pandémie zostáva dynamický, čo spôsobí opätovné rozfázovanie objednávok a povedie k výkyvom štvrťročných príjmov," uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého toto kolísanie bude pokračovať po zvyšok fiškálneho roka.