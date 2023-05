Tržby a zisk BioNTech v 1. štvrťroku výrazne klesli

Mainz 8. mája (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech zaznamenala za 1. štvrťrok 2023 výrazný pokles tržieb aj zisku. Tržby firmy, ktorá vyvinula spolu s americkým partnerom Pfizer široko používanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19, klesli na 1,27 miliardy eur zo sumy 6,37 miliardy eur evidovanej v rovnakom období vlaňajška. Jej čistý zisk sa znížil na 502 miliónov eur zo sumy 3,69 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spoločnosť v pondelok uviedla, že pracuje na novej vakcíne proti COVID-19, ktorá by v prípade potreby chránila pred ťažkými prípadmi ochorenia. Na trh ju plánuje uviesť na jeseň.



BioNTech očakáva, že dopyt po vakcíne bude odteraz podliehať silným sezónnym výkyvom. To posúva ťažisko očakávaných predajov výrazne do druhej polovice roka. Rok 2023 označil BioNTech za rok prechodu od niekdajšieho obchodného modelu, ktorý spoločnosť zaviedla počas vrcholiacej pandémie nového koronavírusu.