Tržby a zisk čínskeho technologického giganta Baidu klesli
Autor TASR
Peking 18. mája (TASR) - Tržby čínskeho technologického giganta Baidu sa v prvom štvrťroku tohto roka oslabili. Išlo už o štvrtý kvartál ich poklesu. Tržby sa medziročne znížili o 1 % na 32,1 miliardy jüanov (4,05 miliardy eur). Ukázalo to pondelkové hlásenie firmy pre hongkonskú burzu cenných papierov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Prevádzkový zisk v prvom štvrťroku klesol na 3,2 miliardy CNY z úrovne 4,5 miliardy CNY, na ktorej bol v rovnakom období predchádzajúceho roka. Dôvodom zhoršenia hospodárskych výsledkov firmy Baidu je pokles príjmov za reklamu. Spoločnosť, ktorá väčšinu príjmu generuje na svojej vyhľadávacej platforme, sa snaží zmenšenie tržieb za reklamu kompenzovať podnikaním v oblasti umelej inteligencie.
„Naše aplikácie umelej inteligencie si naďalej získavajú na popularite v podnikoch aj u jednotlivcov, čo ďalej potvrdzuje komerčný potenciál našich inovácií v oblasti umelej inteligencie,“ uviedol vo vyhlásení spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Baidu Robin Li. „Vidíme, že umelá inteligencia bude v nasledujúcich štvrťrokoch prinášať pre Baidu ešte väčšiu hodnotu,“ dodal.
Predtým, ako firma Baidu v pondelok zverejnila svoje kvartálne tržby a zisk, analýza spoločnosti Bloomberg Intelligence predpovedala „slabé“ výsledky „ukazujúce rozsah problémov s rastom“. Firma zápasí s „nedostatkom ťažnej sily v oblasti tržieb a zisku“, uviedla analýza a dodala, že „jej vyhliadky v oblasti umelej inteligencie zostávajú zveličené“.
(1 EUR = 7,9194 CNY)
