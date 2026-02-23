< sekcia Ekonomika
Tržby a zisk Domino‘s Pizza sa vo štvrtom štvrťroku zvýšili
Autor TASR
New York 23. februára (TASR) - Americká sieť pizzerií Domino‘s Pizza vo štvrtom kvartáli dosiahla rast zisku vďaka lepšiemu dopytu na trhu USA. Spoločnosť v pondelok oznámila, že jej kvartálny čistý zisk medziročne stúpol o 7,2 % na 181,6 milióna USD (154,33 milióna eur). Zisk firmy na akciu sa zvýšil o 9,4 % na 5,35 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby spoločnosti Domino‘s Pizza sa zvýšili o 6,4 % na 1,54 miliardy USD a jej prevádzkový zisk vzrástol o 8 % na 295,7 milióna USD. V Spojených štátoch sa tržby v reštauráciách otvorených najmenej rok zväčšili o 3,7 %, pričom v rovnakom kvartáli pred rokom stúpli iba o 0,4 %. V zahraničí sa však tržby firmy zvýšili len o 0,7 % po raste o 2,7 % v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Generálny riaditeľ Domino‘s Pizza Russell Weiner uviedol, že jeho spoločnosť vlani zväčšila v USA svoj trhový podiel a očakáva ďalšie posilnenie v tomto roku. Vedenie firmy schválilo zvýšenie štvrťročnej dividendy o 15 % na 1,99 USD na akciu.
(1 EUR = 1,1767 USD)
