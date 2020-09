Tržby Air France sa v auguste prepadli o viac než dve tretiny

Miláno 30. septembra (TASR) - Tržby francúzskej leteckej spoločnosti Air France sa v auguste prepadli o viac než dve tretiny. Dôvodom je najmä prudký pokles počtu medzinárodných letov. Uviedla to pre stredajšie vydanie talianskeho denníka Corriere della Sera šéfka aerolínií Anne Rigailová.



Ako povedala, Air France zrealizovala minulý mesiac približne 30 % z celkového počtu medzinárodných letov. Výsledkom bol prepad tržieb zhruba o 70 %. Dodala, že spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Air France-KLM, spaľuje denne hotovosť v objeme približne 10 miliónov eur, pracuje však na obmedzení strát.



V rozhovore pre Corriere della Sera Rigailová vylúčila investície do talianskej leteckej spoločnosti Alitalia, prejavila však záujem o rýchlotesty na COVID-19 pre cestujúcich využívajúcich určité linky. "Než budeme mať k dispozícii vakcínu, mohli by sme opätovne sprístupniť niektoré linky, využijúc na nich rýchlotesty, aké Alitalia používa na letiskách v Ríme a Miláne," povedala šéfka Air France pre taliansky denník.